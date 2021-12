Nova tecnologia de bateria recarregável será mais barata e segura

Uma nova tecnologia de bateria recarregável está em fase de teste no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Semana passada, Bill Joy, conhecido por ter fundado a Sun Microsystems no principal polo tecnológico do mundo, revelou a fabricação de uma bateria alcalina em estado sólido que, segundo ele, será mais barata e mais segura do que as baterias atuais, feitas com íon de lítio.

De acordo com o desenvolvedor, os protótipos quimicamente similares às alcalinas são baseadas em zinco e já conseguem 400 ciclos de recarga, enquanto as atuais recarregáveis vão de 400 a um máximo de 1.200 ciclos. A expectativa, anuncia Joy, é que cientistas consigam substituir o metal por alumínio e, assim, triplicar o número de recargas para ao menos atingir o mesmo teto de 1.200, com previsão de ser vendido no mercado em até cinco anos.

