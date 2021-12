Nota Premiada Bahia divulga ganhadores do sorteio de janeiro

O 12º sorteio da Campanha Nota Premiada Bahia, realizado nesta quarta-feira, 23, contemplou cinco moradores de Salvador e cinco do interior do estado, que vão receber R$ 100 mil cada.

Os sortudos são Lázaro Maria Ferreira, Jumário Leonel Mendes de Araújo, Antônio Nascimento, Jackson Soares de Jesus, Marilene de Jesus Silva, Alan Seles Gomes, Cláudio Roberto Nessin de Oliveira, Mônica do Prado Farias, Ilda Rabello Coité Leite e José Carlos Ferraz Ribeiro.

Os cinco contemplados em Salvador moram nos bairros de Fazenda Grande do Retiro, Cidade Nova, Campinas, Cajazeiras e Caminho das Árvores. Já os premiados do interior são das cidades de Cruz das Almas, Ibirataia, Camaçari, Barreiras e Feira de Santana.

Segundo informações do governo do Estado, a campanha conta atualmente com mais de 400 mil participantes inscritos no site. Para participar, além de estar cadastrado, é preciso incluir o CPF nas compras realizadas em estabelecimentos que emitem a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e).

Com o sorteio desta quarta, chega a 121 o número de pessoas já contempladas pela Nota Premiada Bahia desde o início da campanha, em fevereiro. São 120 ganhadores dos sorteios mensais, cada um levando o prêmio de R$ 100 mil, e uma pessoa que ganhou sozinha R$ 1 milhão, no sorteio realizado no dia 20 de junho de 2018.

O próximo sorteio especial de R$ 1 milhão será realizado no dia 20 de março. Concorrem ao prêmio os participantes que tiverem inserido o CPF na nota nas compras realizadas no período de junho de 2018 a fevereiro de 2019. Já o próximo sorteio mensal será feito no dia 20 de fevereiro.

