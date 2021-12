"Nossa história é sempre de inovação", diz presidente da Abap-BA

O setor de publicidade da Bahia está em festa com a celebração dos 40 anos de atuação da Associação Brasileira de Agências de Publicidade – Bahia (Abap-BA). Como comemoração pelas quatro décadas, a Abap-BA promove, até o final do ano, uma série de ações, que envolvem cursos, reuniões e palestras aos associados. Nesta sexta-feira, 18, em São Paulo, o presidente da entidade, Américo Neto, apresenta o case de sucesso da associação baiana.

A Abap é uma associação que preza por ouvir o associado. Quais as ações nesse sentido?

Recentemente, fizemos uma pesquisa entre os associados para planejar o ano de 2018. E, como sempre, verificamos as principais solicitações dos associados. Uma das primeiras foi a realização de eventos com conteúdos de diversos assuntos, entre os quais compliance, publicidade digital e forma de remuneração.

A entidade tem uma lista de eventos comemorativos dos 40 anos. Como está a agenda?

Sempre realizamos eventos com a finalidade de promover o conhecimento dos associados. Ano passado fizemos três no primeiro semestre e agora já estamos no terceiro. Trouxemos também um roteirista, um cineasta cubano, para falar sobre conteúdo. Já realizamos também palestra sobre direito autoral e a reforma trabalhista. Próximo dia 23 estaremos trazendo um famoso publicitário para Salvador. Já no mês de julho acontece a São Paulo Digital, aula de um dia sobre marketing digital. Esses são apenas alguns dos conteúdos programados para os próximos meses.

Além de representar as agências, promover eventos e desenvolvimento da atividade publicitária, quais as demais áreas de atuação da Abap?

Temos também o importante papel de dar mais visibilidade para a importância da publicidade, preparar melhor a agência e seus funcionários. Além de criar programas e meios para desenvolver o setor em todo estado.

A trajetória da Abap sempre foi marcada por inovação. Quais os destaques?

A principal função da Abap é olhar para o futuro da propaganda da Bahia. No momento de crise em que vivemos, temos o Programa Start, uma campanha criada no ano passado e visto como uma alternativa para fomentar novos anunciantes ou para aqueles que estavam sem anunciar. Através da Abap, a associação nacional está promovendo para todas as agências o programa Compliance. O que mostra que a nossa história é sempre de inovação.

Qual o intuito da regionalização da propaganda?

Trata-se de uma série de ações para que clientes anunciem com agências locais. A regionalização serve também para definir os melhores momentos para anunciar, locais, linguagem, eventos, conforme a realidade local. Não trata apenas de dar a oportunidade para agências baianas, mas, sim, de promover melhor comunicação entre empresas e clientes.

Qual a importância de promover atualização dos profissionais da área?

Vivemos na era da comunicação digital e a associação se destaca, principalmente, por levar conhecimento para que os profissionais estejam mais preparados para o mercado. É importante, portanto, estar atualizado para atender o cliente de maneira eficaz.

Qual a importância da publicidade em um momento de dificuldade econômica em que vivemos?

A publicidade é superimportante para as empresas neste período. Algumas pesquisas indicam, inclusive, que empresas que investem em publicidade em momentos de crise se saem melhor do que os concorrentes. A empresa fica mais conhecida e com a marca mais forte. A publicidade tem o papel de alavancar os negócios, pois contribui para melhor venda, além de ajudar em momentos de crise e fazer com que a empresa atue ainda melhor, mesmo quando não existe crise.

adblock ativo