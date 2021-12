"Nós estamos absolutamente tranquilos", afirma Guedes sobre crise no mercado

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na manhã desta segunda-feira, 9, que a sua equipe está tranquila com a atual situação financeira. Mesmo com o aumento do dólar e a queda no preço do petróleo, Guedes afirmou que está preparado para lidar com o assunto.

"Nós estamos absolutamente tranquilos, a equipe de economia está tranquila. É uma equipe serena, experiente. Já vivemos isso várias vezes. Conhecemos isso. Sabemos lidar com isso. Estamos absolutamente tranquilos, serenos. Então, é hora de justamente termos uma atitude construtiva. Os três poderes, com serenidade, cada um resolvendo a sua parte", disse o ministro em entrevista coletiva.

Além dos dois fatores, o ministro ressaltou que o mundo já estava em lentidão econômica e que com o coronavírus afetando os países a situação piora. "A Índia reviu o crescimento para baixo, a China reviu para baixo. O mundo todo está em desaceleração. Aí vem o coronavírus, acelerou a queda. Então o mundo está realmente em um momento crítico. O coronavírus foi apenas a gota d’água porque o mundo já estava desacelerando e o coronavírus virou na verdade uma pandemia que acelerou essa queda da economia mundial”, afirmou Guedes.

