Ninguém acerta dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 45 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.353 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira, 17, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e, para o próximo sorteio, marcado para sábado, 20, pode pagar R$ 45 milhões.

Confira os números sorteados: 03 - 19 - 34 - 41 - 48 e 53. A quina teve 71 apostas ganhadoras e cada uma receberá R$ 45.966. A quadra teve 5.457 apostas vencedoras, sendo R$ 854,36 o prêmio individual.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal (acessível por celular, computador ou outros dispositivos). É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito. O jogo simples custa R$ 4,50.

