Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 40 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.019 da Mega-Sena, Ele foi realizado na noite desse sábado, 3, em Maceió. Foram sorteados os seguintes números: 23 - 41 - 46 - 52 - 54 - 59.

De acordo com a Caixa, com o prêmio principal acumulado, a posta que acertar as seis dezenas no concurso 2020, na próxima quarta-feira, 7, deverá levar R$ 40 milhões.

Cinquenta e quatro apostas acertaram a Quina. Cada ganhador vai levar um prêmio de R$ 48.889,92. A Quadra teve 4.043 apostas vencedoras e cada uma vai receber R$ 932,84.

