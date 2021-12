Networking eficiente abre portas do mercado de trabalho

A prática dos bons relacionamentos gera oportunidade profissional. Então, mais do que entregar cartões de visita em festas profissionais, o networking eficiente, de acordo com especialistas, cria vínculos reais nem um pouco baseados apenas no interesse próprio.

"A arte do bom networking é te fazer interessante, verdadeiramente interessado, sem parecer interesseiro", afirma o consultor e palestrante José Ricardo Noronha. Especializado em marketing pela Vanderbilt University e criador do site Paixão por Vendas, ele conta que o networking deve ser feito de maneira que as pessoas lembrem de você posteriormente. Estar sempre em contato com as pessoas de sua rede de relacionamento e buscar sinceridade na hora de ajudá-las é a melhor maneira.

"Esse deve ser um relacionamento com interesses de mão dupla", explica José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. Isso quer dizer que precisa ser uma proximidade vantajosa para os dois lados. Apesar de o normal ser focar em seus próprios desejos quando se aproxima de alguém profissionalmente, o ideal, de acordo com o especialista em estratégia de comunicação Thiago Ermano, é que seja um relacionamento colaborativo.

"Tenha um desejo genuíno de conhecer o outro profissional, e mostre-se sempre disponível para ajudar aquela pessoa. Se fizer isso, pode ter certeza de que quando você também precisar de auxílio, aquele é um contato que você pode contar", completa Noronha.

Quantidade e qualidade

Mas quantidade não é igual a qualidade. "A lógica do networking não é uma lista cheia de contatos, mas uma rede de contatos que você realmente pode contar", explica Noronha. E dentre esses contatos devem estar pessoas de todos os tipos de profissão e empresa, não exatamente só pessoas que atuam em sua mesma área.

A sua própria relação com pessoas de sua empresa precisa ser enxergada como networking também. "Conecte-se com pessoas de outras áreas de sua empresa. Tente manter esse vínculo constante, com conversas casuais na hora do cafezinho ou na cantina". Os especialistas explicam que o constante fluxo de pessoas entre as empresas faz com que, atualmente, investir em sua relação com colegas facilite a comunicação quando o profissional começar a atuar em outro emprego.

Ermano acrescenta que é importante que a conversa e relação não se resuma a questões profissionais. "Pense como é chato você ficar ouvindo um advogado falar sobre um caso que ele defendeu em particular. A conversa precisa ser leve, mas sem ser muito pessoal", explica.

Isso, inclusive, quando você estiver buscando contatos em outros ambientes que não o de sua empresa. "Você deve procurar algum tipo de proximidade com a pessoa, não exatamente muito pessoal, mas buscando um tipo de amizade real", explica Noronha.

Palestras e cursos

A melhor maneira de entrar em contato com profissionais de sua área, de acordo com o diretor-executivo da BrasCoaching, Moisés Ribeiro, é participar de palestras ou cursos de curta duração.

"É um modo de entrar em contato com pessoas com seu interesse, e de áreas ao menos parecidas", explica. De acordo com ele, em espaços assim é essencial que você tenha um cartão de visita em mãos.

Porém especialistas acrescentam que a entrega do cartão de visita deve estar acompanhada de uma boa conversa. "Tenha primeiro o interesse, dê, depois você poderá procurar algo em troca".

adblock ativo