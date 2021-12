Netflix tem lucro líquido de US$ 53 mi no 1º tri

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 21, que teve lucro líquido de US$ 53 milhões (US$ 0,86 por ação) no primeiro trimestre deste ano, ante lucro de US$ 3 milhões (US$ 0,05 por ação) no mesmo período do ano passado. A receita da companhia foi de US$ 1,27 bilhão no período.

A empresa superou sua própria projeção e também a de analistas. A Netflix estimou em janeiro que teria lucro por ação de US$ 0,78 no período.

A Netflix informou que adicionou 2,25 milhões de novos usuários nos EUA no primeiro trimestre e anunciou que planeja aumentar seus preços para novos membros no país em um ou dois dólares, após ter observado um impacto limitado da mudanças de preços ocorrida na Irlanda. As ações da Netflix encerraram o pregão regular com alta de 0,80% e subiam 5,69% no after hours. Com informações da Dow Jones Newswires.

