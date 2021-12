NET lança novos serviços e mira Salvador

A NET pretende conquistar, até o final de 2015, 30% do mercado de Salvador. Atualmente, esse número chega a 10% no segmento de TV por assinatura e 17% em banda larga, após quase dois anos de atuação na capital baiana.



A estratégia agressiva de crescimento faz parte dos planos da empresa para o Nordeste, segundo o diretor regional leste, Ricardo Falcão da Mota. "É bastante difícil, mas onde nós temos grande oportunidade de crescimento é no Nordeste", disse Mota, na terça-feira, 5, durante a abertura da ABTA 2014 - feira do setor de TV por assinatura e banda larga, que acontece em São Paulo.



A partir da mudança de legislação, em 2013, que permitiu a obtenção de uma licença nacional para a empresa ingressar em novas cidades, os investimentos no Nordeste foram ampliados.



"A NET tinha licença municipais e não podia entrar em cidades importantes do Nordeste, quando ganhou uma licença nacional, a partir daí, estamos investindo para construir a rede. O nosso negócio precisa de ter capilaridade para maximizar o investimento", afirmou o diretor de marketing da operadora, Márcio Carvalho.



"Não posso falar de dados por cidade, mas a NET cresce 20% em média, mas estamos falando de cidades muito maduras como São Paulo e Rio. Então, posso dizer que nessas cidades estamos crescendo muito mais do que 20%", diz o diretor de marketing.



A NET não divulga valores de investimento em cada cidade, nem quantidade de usuários locais, mas os investimentos fazem parte do aporte de R$ 3,5 bilhões que a empresa alocou nos últimos dois anos na NET Serviços. Para a ampliação da rede em novas cidades, o investimento chega a R$ 1 bilhão/ano.



Presente em Salvador e Lauro de Freitas, está nos planos de ampliação chegar a Feira e Vitória da Conquista até janeiro de 2015.



Conteúdo



A NET anunciou ainda que vai disponibilizar todo o seu conteúdo de TV em computadores, tablets e smartphones para os assinantes NET HD, através da internet. Cerca de 99% dos usuários da TV por assinatura NET de Salvador serão contemplados.



A novidade é uma ampliação do NET Now, serviço de integração de dispositivos da NET, que antes estava disponível apenas através do computador e televisão. Os conteúdos dos canais de TV poderão ser acessados com até duas exibições simultâneas em dispositivos diferentes através da internet.



Os aplicativos para tablet e celulares estarão disponíveis na Apple Store e Google Play em 30 dias. Na internet, já é possível acessar toda a programação através do login e senha do assinante, que podem ser obtidos no site www.net.com.br/minhanet.



*A jornalista viajou a São Paulo a convite da Net

adblock ativo