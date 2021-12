Negócios dobram em festival de chocolate

A cidade de Ilhéus (a 446 km de Salvador) recebe entre os dias de 11 e 14 de junho, 7º Festival Internacional do Chocolate e Cacau (Ficc) no qual especialistas do Brasil e de outros países vão discutir temas como a verticalização da produção e industrialização do cacau e a melhoria da qualidade do produto que é elaborado no sul da Bahia. Além disso, painéis e debates vão tratar das principais tendências do mundo do chocolate, soluções e novas tecnologias disponíveis para empreender no setor.

"Na 6ª edição estimamos que o volume de negócios tenha chegado a mais de R$ 10 milhões, incluindo comercialização direta na feira. Esse ano queremos chegar a R$ 20 milhões, com a perspectiva de novas plantas industriais na região, custando cada uma cerca de R$ 3 milhões", diz o empresário Marco Lessa, idealizador e organizador do Ficc.

O evento deve atrair produtores e profissionais que atuam na escala de produção, mas também o público em geral que poderá desfrutar do slogan do festival, Declare seu Amor ao Chocolate, conhecendo grandes e novas marcas em exposição e experiências inovadoras em gastronomia, como o Ateliê do Chocolate, onde poderá acompanhar a elaboração de cenários e esculturas feitas com a iguaria.

Economia criativa

A expectativa é promover também os atrativos turísticos relacionados à cadeia produtiva, como passeios pelas fazendas produtoras.

A abertura oficial acontece no dia 11, às 19 horas, com a presença de autoridades e a palestra Economia Criativa, proferida pela ex-secretária da Economia Criativa do Ministério da Cultura e consultora em Políticas Públicas para a Economia Criativa da Organização Mundial do Comércio (OMC), Cláudia Leitão.

Segundo o organizador do Ficc, este é o maior evento profissional da área. "O festival trabalha com negócios de médio e longo prazo, que vão desde venda de cacau fino para produção de chocolate gourmet no mercado interno e exterior, até equipamentos para plantas individuais".

Cerca de 50 produtores da região estão aptos para produzir cacau especial com parão de exportação e alguns vendem para EUA, Europa, Oriente Médio e Rússia, com preços quatro vezes maior que o pago no cacau comum, explicou Lessa.

Autoridades globais

No dia 12, acontecerá o III Fórum sobre Produção de Cacau e Chocolate, com painéis sobre a cadeia produtiva. O dia 13 será reservado para o Chocoday, com palestrantes internacionais como a consultora francesa Chloé Doutre-Roussel - uma das maiores autoridades do mundo em degustação de chocolates e autora do livro The Chocolate Connoisseur; o norte americano Greg D' Alesandre, pesquisador e sócio da Dandelion Chocolate e a embaixadora do Cacau e Chocolate da Venezuela, Maria Fernanda Di Giacobbe.

O casal indiano radicado nos EUA, Andal Balu e Mannarsamy Balasubramanian, fundadores da CocoaTown - Indústria Compacta de Chocolate, apresentará um equipamento supercompacto para processamento do cacau e produção do chocolate desde a amêndoa.

O Sebrae promoverá Clínicas Tecnológicas abordando produtos, produção e mercado, além de rodadas de negócios com fornecedores e compradores.

Grandes chefs

O evento traz ainda a Cozinha Show, com grandes chefs, como Lucas Corazza, confeiteiro e jurado do reality show Que Seja Doce (canal GNT). A chef Giuliana Cupini, formada pela Wilton School of Cake Decorating (EUA), ensinará pastilhagem de chocolate para doces de luxo.

O chef André Bispo demonstrará técnicas de decoração com chocolate e receitas de bombons e trufas especiais. O chef Paulinho Martins (Restaurante 1173), irá mostrar as possibilidades culinárias do ingrediente em pratos salgados.

adblock ativo