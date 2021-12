Negociação não avança e greve dos bancos continua

Após mais uma rodada de negociação entre bancários e Federação Nacional do Bancos (Fenaban), nesta quarta-feira, 28, a greve da categoria continua. De acordo com o Sindicato dos Bancários da Bahia, a Fenaban manteve a proposta de reajuste de 7% para salários e abono de R$ 3,5 mil.

Ainda segundo o sindicato, a Federação quer que o acordo tenha validade de dois anos, sendo que 2017, haveria reposição da inflação mais 0,5% de aumento real.

Com isso, o Comando Nacional dos Bancários rejeitou a proposta, por considerá-la insuficiente e reinteira a necessidade de ganho real, informou o sindicato. A entidade baiana divulgou ainda que no primeiro semestre os bancos obtiveram lucro líquido de R$ 29,7 bilhões.

Os trabalhadores reivindicam reajuste de 14,78%, sendo 5% de aumento real, considerando inflação de 9,31%; participação nos lucros e resultados (PLR) de três salários acrescidos de R$ 8.317,90; piso no valor do salário mínimo do Dieese (R$ 3.940,24), e vales alimentação, refeição, e auxílio-creche no valor do salário mínimo nacional (R$ 880). Também é pedido décimo quarto salário, fim das metas abusivas e do assédio moral.

Uma assembleia nacional está marcada para próxima segunda-feira, 3. A orientação é de rejeitar a proposta.

