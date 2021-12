Natuzzi aposta em nova linha de móveis premium

A marca italiana Natuzzi resolveu escrever um novo capítulo na sua história com o Brasil. A partir de agora, a unidade fabril de Simões Filho, na Bahia, será a única em todo o mundo a fabricar a linha de móveis premium, Natuzzi Itália. Segundo Raul Folleti, diretor financeiro da marca, esta é a primeira vez no mundo que produtos feitos exclusivamente na Itália passam a ser produzidos fora do país de origem.

“Isso é uma vitória enorme para nós porque significa vender os mesmos produtos a 35%, 40% a menos. O sofá que você acha na Itália, agora você acha aqui também. Tem a mesma receita, o mesmo código. Está no sistema mundial”, afirma.

Nesta segunda-feira, 13, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaques Wagner, visitou a 9ª edição do Congresso Natuzzi no Brasil que acontece na sua unidade fabril na Bahia até sexta. Wagner, que foi recepcionado por Ottavio Milano, diretor-presidente da marca na América do Sul, conheceu de perto a linha Itália que passou a ser produzida em Simões Filho. De acordo com Milano, a fábrica baiana que já produz a linha Natuzzi Editions cresceu 45% nos últimos dois anos.

Mudança de conceito

Milano, presidente da marca na América do Sul, afirma que a Natuzzi no Brasil passou por uma mudança de conceito. Até 2014 a marca tinha como estratégia focar na grande distribuição de sofás e poltronas com um valor agregado muito baixo, entretanto em 2015 mudou de estratégia e diminuiu a quantidade de produtos produzidos e aumentou o valor agregado.

“Em 2015, conseguimos produzir R$ 52 milhões com o mesmo número de funcionários que precisávamos em 2011 para produzir R$ 8 milhões. No último trimestre de 2016, contratamos aproximadamente 30 novos funcionários de produção e ampliamos o setor de varejo com a contratação de duas arquitetas, e o setor de marketing com a contratação de uma assessora”, afirma.

Hoje a unidade baiana tem 218 funcionários e, além de atender o mercado brasileiro, voltou a exportar para a América do Sul há dois anos. A marca conta com 21 lojas exclusivas e até o final de 2017 planejam alcançar 38 somente da linha Natuzzi Editions no Brasil e pelo menos uma loja em mais quatro países, Paraguai, Argentina, Colômbia e Uruguai. Além disso, a expectativa é terminar o ano com quatro a sete da linha Natuzzi Itália.

A primeira loja Natuzzi Italia no Brasil foi aberta em dezembro passado, em São Paulo, na Avenida Gabriel Monteiro da Silva, uma das avenidas mais luxuosas de móveis de toda a América do Sul.

