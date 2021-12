Natura lança nova linha a preços populares

A Natura lançou na quinta-feira, 16, a mais nova linha para corpo e banho: "Sou". Desenvolvida há três anos, a marca chega ao mercado na primeira quinzena de julho com a comercialização de hidratantes e sabonetes líquidos, e depois, em setembro, com xampus e condicionadores, apostando em uma faixa de preço inferior aos praticados atualmente e com foco no consumo sustentável.



A redução dos valores se deve à diminuição de gastos em toda a cadeia de produção da nova linha. Para se chegar ao preço de R$ 10,60 para o hidratante Sou, de 200 ml, por exemplo, a empresa reduziu o número de matérias-primas de 28, no caso dos seus hidratantes convencionais, para 17. Um hidratante convencional da mesma marca, da linha Todo Dia, de 400 ml, custa R$ 32.



A diminuição de matérias-primas para a criação da marca, garante a empresa, não afeta a qualidade do produto, já que, segundo a Natura, as diminuições foram, em sua grande parte, nos corantes. Dessa forma, a equipe responsável pelo desenvolvimento assegura que os xampus, condicionadores, sabonetes e hidratantes possuem a mesma qualidade e eficácia dos tradicionais.

Apesar do preço da Sou ser inferior aos praticados pela Natura, a gerente de negócios da unidade Sou, Fabiana Pellicciani, garante que a nova linha mantém a rentabilidade média da Natura. "Estamos trabalhando a democratização da sustentabilidade trabalhando em uma nova faixa de preço. Temos muitas expectativas para essa nova marca, com ganho de mais consumidores", destacou.



*A jornalista viajou a São Paulo a convite da Natura

