Natal de luz e prêmios visa aquecer vendas em 5 mil lojas de Salvador

Cerca de 5 mil lojas do comércio de rua de Salvador dão a largada amanhã à campanha “Natal de luz e prêmios”, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). É a terceira edição da ação, que prevê a troca de notas fiscais por cupons para sorteio de brindes: um carro zero quilômetro (Toyota Etios) e duas motos de 125 cilindradas, além de cinco caminhões com 16 itens, entre eles, eletrodomésticos e móveis. Para participar, entretanto, é preciso ter cartão - de crédito ou débito aceito pela maquininha da operadora Rede, patrocinadora da ação.

Mesmo com a exigência da compra com cartão - o que acaba dificultando a participação de consumidores das faixas de renda mais baixas - a previsão da CDL Salvador é de que a campanha movimente mais de R$ 300 milhões em vendas, 6% a mais que no ano passado. Este ano, tem mais tempo de duração: 30 dias (até 30 de dezembro). No ano passado, foram 20 dias, já cinco a mais que na primeira edição.

Ao contrário da maioria dos shoppings, que exige um limite razoavelmente alto nas promoções (compras de, no mínimo, R$ 150 a R$ 400); na campanha do comércio popular, cada R$ 50 em notas fiscais já asseguram um cupom para o sorteio, previsto para o dia 4 de janeiro. O estímulo extra para o consumidor é que a compra com cartões Mastercard, outro patrocinador da campanha, assegura o triplo de chances para os sorteios. Ou seja: ganha-se três cupons, a cada R$ 50 em notas fiscais.

Quem, entretanto, só tiver dinheiro para pagar, não terá como fazer a troca da nota fiscal pelo cupom.

Indicadores positivos

A campanha começa amanhã anunciada em peças publicitárias nos principais veículos de comunicação. As lojas participantes também vão expor um cartaz da campanha na vitrine, “inclusive lojas que estão situadas dentro de shoppings, mas que são associadas à CDL”, como explicou o presidente da entidade, Alberto Nunes, ao fazer nesta quarta-fera, 29, o lançamento oficial da ação promocional, em evento para líderes empresariais do varejo e imprensa, em um restaurante na Avenida Tancredo Neves, na capital baiana.

Nunes destacou a expectativa dos lojistas de que haja melhoria das vendas a partir de agora, com boas perspectivas que se estendem para 2018. “Não é o mesmo ritmo que em 2012 ou 2014, mas esperamos uma recuperação gradual, a partir de melhores indicadores como redução da inflação e da taxa de juros”, disse Nunes, que também destacou o apoio do governo estadual, com o parcelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

No caso da campanha de Natal, os donos de lojas também contam, além do estímulo para aumento de vendas e para recolhimento do ICMS, com a possibilidade de ganhar uma viagem com acompanhante para Miami, para assistir ao torneio Open de Tênis, em abril. O prêmio vai para o lojista, no caso do cupom vencedor do sorteio do carro e das motos tenha sido da venda feita no seu estabelecimento, indicado pelo consumidor ao preencher o cupom.

