Nasdaq volta a ter problema com sistema de dados

As bolsas norte-americanas voltaram a ter problemas nesta quarta-feira com o principal sistema de fornecimento de dados de ações negociadas na Nasdaq, quase duas semanas depois de uma paralisação anterior interromper negócios com papéis da plataforma por algumas horas.

A Nasdaq OMX, controladora da bolsa, informou que houve uma "breve queda" no fornecimento de dados usados para transmitir as cotações de algumas ações negociadas na plataforma. O problema ocorreu entre as 12h35 e 12h41 (de Brasília), segundo comunicado divulgado pela Nasdaq.

A falha foi solucionada às 13h05 (de Brasília) e funcionários da bolsa estão "avaliando o incidente", informou a Nasdaq. O problema de hoje interrompeu temporariamente os negócios com certas ações em algumas bolsas.

No último dia 22, uma falha técnica mais grave na Nasdaq impediu negócios com mais de 2.700 ações por um período superior a três horas. Fonte: Dow Jones Newswires.

