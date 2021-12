Não sou de voltar atrás facilmente, diz o fundador da ADVB

Criador do Top Of Mind em Salvador, Ênio Carvalho dedicou a sua carreira ao desenvolvimento do marketing no estado. Formado em administração pela Universidade Federal da Bahia, em 1973, descobriu sua "veia mercadológica" já na faculdade. Após trabalhar na iniciativa privada e no setor público, o empresário resolveu mergulhar no desafio de criar uma das primeiras empresas de consultoria de marketing de Salvador, em 1979. "Se o mercado ainda é primário, vamos investir no mercado. Comecei a fazer congressos, eventos, palestras e cursos. Eu contribuí para o seu amadurecimento", afirma Carvalho. Em 1983, fundou a Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas da Bahia (ADVB). Nesta entrevista, continuação da série com empresários baianos, Ênio Carvalho conta sobre os desafios de desbravar uma nova área, quando o setor ainda era incipiente na cidade. O empresário também fala das perspectivas de futuro para o setor e da ampliação do Top Of Mind para outras cidades.



O senhor disse que sofreu incompreensão do mercado quando abriu a sua empresa de consultoria. Como isso ocorreu?



O mercado era despreparado para isso, as empresas a quem eu poderia prestar o serviço não sabiam o que era o serviço. Eram empresários vivendo ainda outro tipo de relacionamento com as agências (de publicidade). Eu sentia dificuldades em dizer "contrate um consultor de marketing porque eu posso fazer para você uma coisa melhor". Não que eu quisesse que as agências saíssem, as agências tinham que ser parceiras do marketing. Não são trabalhos excludentes. Um tem que colaborar com o outro. Eu senti que tinha um receio de que a gente entrasse no mercado porque naquele tempo a gente entrou com uma coisa importante que era informação e pesquisa de mercado, coisa que ninguém fazia como hábito. Nós criamos o Painel de Consumidores na época, e servia de balizador de mercado. A gente fazia perguntas ao mercado e transformava aquilo em informação. Foi necessário educar o mercado para isso. Não queriam consultoria, mas queriam pesquisa. Nós começamos a fazer o Painel de Consumidores como um produto para poder sobreviver. Foram 10 anos de muita dificuldade. Eu chegava para o empresário e oferecia (o serviço), mas eles diziam que o que eles faziam estava tudo certo e que tinham agência. Não adiantava oferecer o produto. Era um desconhecimento do benefício que o marketing pode fazer pela empresa. Senti essas dificuldades e resistências. Tive adversários que diziam que eu dava azar porque eles ficavam com medo. A gente já chegou a um cliente e mandou suspender toda a campanha (publicitária) que estava no ar porque estava tudo errado. Criou uma antipatia gratuita porque pensaram que eu iria chegar para atrapalhar o "baba". Era como a gente era visto, como atrapalhador de "baba".



Qual foi o maior desafio para a criação da empresa e consolidação no mercado?



O mais difícil foi a implantação. Os dez primeiros anos foram os anos mais difíceis. As dificuldades são todas essas. Não tinha cliente que acreditasse no produto, aí eu tive alguns clientes como a Osvaldo Nery Representações, que nos confiou todo o planejamento estratégico de marketing dele. Isso foi um ponto importantíssimo para a gente. Foi nosso primeiro cliente. A moeda número um do Tio Patinhas. Depois começaram a surgir outros clientes, fizemos o trabalho do Shopping Itaigara. Mas foi muito difícil, fizemos das tripas corações para manter uma empresa com cinco pessoas contratadas.



Por que diante das dificuldades o senhor persistiu?



Eu não sou de voltar atrás facilmente. Tive vários convites para largar e ser empregado dos outros ganhando muito mais. Mas eu achava que isso ia ter que dar certo algum dia. Se o mercado ainda é primário, vamos investir no mercado. Eu comecei a fazer congressos em eventos, palestras, cursos, é isso que eu fiz pelo mercado. Eu contribuí para o amadurecimento do mercado. Em 1983, eu fundei a Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas da Bahia (ADVB), que existe até hoje. Fui o criador dela aqui na Bahia e presidi de 1983 a 1989. Foram seis ou sete anos de muito trabalho, de eventos, fizemos vários eventos interessantíssimos aqui. E tudo isso contribuiu para o fortalecimento do mercado.



O senhor é o responsável pelo prêmio Top Of Mind aqui em Salvador e Feira de Santana. Qual é a importancia dele para o mercado?



Esses são os nossos produtos principais. O Top Of Mind tem 20 anos em Salvador e 11 anos em Feira de Santana. Ambos os prêmios quando foram estabelecidos foram visando ao bem do mercado. Eu não faço prêmio por prêmio, nem prêmio para ganhar dinheiro. É prêmio para o mercado. Porque o mercado não tinha nenhum instrumento de aferição das marcas. Quais são as marcas que estão ficando na mente do consumidor? A função da agência é colocar uma marca na sua cabeça. A função do marketing é fazer com que essa marca crie um relacionamento perene com você. Se você é Iguatemi, é Iguatemi a vida toda, independentemente do shopping que venha a surgir. Chegou o Salvador, chegou o Paralela, você é Iguatemi. Essa é a briga pela conquista da sua mente. Começamos a perceber que o mercado não tinha nenhum instrumento de aferição. Quais são as marcas que ficam? Quais são as marcas que vão? Quando as pessoas começam a esquecer a sua marca, alguma coisa está errada. Em 1995, a gente pegou a ideia que já existia fora, a ideia não é original, não é minha, eu não inventei, a ideia existia lá em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Com as minhas andanças eu descobri e trouxe a metodologia. As pessoas pensaram que era brincadeira, que em um ou dois anos iria acabar. Tudo aqui na Bahia é descontinuado. Mas isso veio para ficar. A cada ano que a gente faz, mais informação você vai ter. Hoje nós temos uma massa de informação de mais de 20 anos. O que oscila na área do segmento de óticas e de alimentos? Eu tenho informações incríveis. Quando a gente começou, em 1995, a Ótica Ernesto tinha 58% de lembrança espontânea. Quando se falava em ótica, era a primeira marca que vinha à mente. Hoje ela não tem nem 8% do mercado. Hoje é a Ótica da Gente que está em primeiro lugar. De repente, o que é isso, como é que se perde 50 pontos de lembrança? Essa é a função da Top of Mind. Uma pesquisa de campo que entra na residência da pessoa. Entrevistamos 1.350 pessoas nas suas residências, nas classes A, B, C e D. Dentro de uma amostra que é representativa em nosso universo, cruzada com o orçamento familiar, de modo que a gente tem 45% na classe A e B e 55% na classe C e D para dar o equilíbrio. A gente premia e entrega diplomas e troféus. A pessoa ganha o certificado para que use. É da mais alta importância porque é a marca que está ficando na mente do consumidor. A gente fez a mesma metodologia para Feira de Santana. Porque Feira é um mercado específico. Como Salvador e Bahia. Salvador é Salvador, interior é diferente. Fomos para Feira e a previsão é crescer, ir para Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna.



A sua empresa também criou o prêmio Top of Heart. Qual a principal diferença?



A principal diferença é na pergunta. No Top Of Mind eu quero checar uma lembrança da sua mente. No Top Of Heart é diferente, a pesquisa é feita na porta dos supermercados de toda a região metropolitana de Salvador, escolhidos aleatoriamente, onde a pergunta é: quando eu falo em leite, qual é a marca que você compra, não trocando por outra? É fidelização plena. Por isso que é de coração. O consumidor tem as suas marcas. Então eu quero checar quais são. Eu não quero que seja uma lembrança. Pode ser que eu me lembre, mas não goste. E não compre. Essa é a diferença dos dois. Uma é fidelização, outra é lembrança. E são segmentos diferentes. A Top Of Heart é só para supermercados. Esta pesquisa é feita com o apoio da Abase (Associação Bahiana de Supermercados) e é premiada na convenção da Abase. Já a Top Of Mind é todo o mercado, para todos os segmentos.



Essa disputa que o senhor citou, entre o mercado de propaganda e o de marketing, quando ele era incipiente em Salvador, ainda existe?



Não há uma disputa, é uma incompreensão. Como as pessoas não compreendem direito o que é marketing, e ainda não sabem direito o que é marketing. Você conta a dedos as empresas que têm hoje gerência de marketing profissionais. Eu digo sempre assim, nas palestras que faço como convidado, quando você improvisa a área de marketing, e quando pega um gerente de vendas e transforma em área de marketing, ou dá ao filho do dono a área de marketing, é a mesma coisa de pegar um coveiro e transformar em diretor de escavações profundas. É só para aumentar o custo. Vai aumentar o custo inteiro. Diretor de escavações é uma pompa, não é? Até hoje, e a imprensa não entende direito também o que é marketing, pensa que é propaganda. Tanto que o pessoal fala em marketing político. Não existe marketing político. Existe o marketing utilizado na política. E como ele não é bem utilizado, surgiu a figura do marqueteiro. Quem é o marqueteiro? É uma agência de propaganda com profissionais, como o João Santana, que é de Dilma (Rousseff). Os marqueteiros fazem campanhas que atacam a imagem do adversário. Isso não é marketing, nunca foi. Marketing não ataca a imagem de ninguém. Eu não posso lançar um produto dizendo que o resto todo não presta. Isso é falta de ética.



Muitos empresários do setor de comunicação dizem que os empresários baianos ainda têm resistência a incorporar a comunicação como uma peça necessária em seus negócios. O senhor considera que ainda existe essa resistência?



Ainda existe. Minha expectativa era que esses empresários que eu peguei em 1979 tivessem um ciclo de vida que eles iam compor. Eles seriam substituídos pelos seus filhos. Isso aconteceu, só que nem todos vieram com a cabeça livre. Eles todos vieram de faculdade, e muitos pais não vieram, foram feitos no facão, eram o que é chamado de self made man. Os filhos vieram com faculdades, mas vieram com raízes. Você acha que eu posso pegar uma pessoa que se formou em propaganda e publicidade e nomear como gerente de marketing? Óbvio que não. Mas tem. Falta ainda muito amadurecimento no mercado para entender que ele não pode viver sem marketing. A empresa vive sem contador? Não vive. Vive sem um advogado bom? Porque ela precisa desses profissionais. Por que não um profissional de marketing? De repente você investe em uma franquia, gasta R$ 300 mil a R$ 1 milhão, com uma fachada linda, veste bem os funcionários, faz um coquetel, sai nos jornais. Mas, ao acabar a parte de purpurina, e aí? Como conquistar o consumidor? Como ter certeza de que as pessoas que entram em um shopping vão em sua loja? Você tem que ter um plano de captação desse cliente, um plano de retenção e um plano de pós-venda. Quantas vezes você recebeu um telefone para saber se um produto ficou bom? Isso é marketing, criar um relacionamento constante com você. Marketing você não faz para vender, faz para criar relacionamento. Marketing é a arte de tornar as vendas desnecessárias. Quando você faz marketing, você não vende, as pessoas compram. Marketing é você sentir o que o mercado quer. É mais fácil vender do que impor uma coisa que o consumidor não quer.



Qual é o caminho para superar as resistências?



Primeiro é dar espaço para o núcleo de marketing. Mas tem que ter mais gente preparada nessa área para atender os clientes. Tenho um amigo que ele faz das tripas corações para vender o seu produto profissional. Eu, graças a Deus, não preciso porque encontrei o meu espaço, mas se eu quisesse viver de consultoria, morreria de fome. Eu não tenho nenhum cliente de consultoria. Acontece que tenho dois produtos mercadológicos. Porque as empresas não chamam a gente para prestar o serviço. O empresário pega um ponto, investe R$ 500 mil, mas esquece de fazer um estudo mercadológico. O mercado já melhorou muito do que era em 1979, mas ainda precisa melhorar muito mais. O mercado hoje está 60% bom, mas ainda precisa dos outros 40%. As empresas têm que ter um profissional de marketing, ou internamente, como gerente de marketing, ou externamente, contratado como consultor.

