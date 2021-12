Nafta: novo contrato vai durar 15 anos

O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou nesta terça-feira, 10, que o próximo contrato da Petrobras para o fornecimento de nafta para as indústrias petroquímicas será de longo prazo, por 15 anos - uma demanda do setor desde 2013.

O anúncio foi feito durante a visita da comitiva da Bahia, composta pelo governador Rui Costa, senadores, deputados federais e representantes de setores produtivos, realizada nesta terça em Brasília. "Efetivamente esse assunto está resolvido. Nossa proposta é que seja um contrato de 15 anos. É uma boa notícia porque vai destravar investimentos que estão paralisados em função desse contrato", disse o ministro, em nota enviada pela assessoria de imprensa do governador Rui Costa.

A medida ainda precisa ser aprovada em reunião do Conselho da Petrobras. A expectativa é que um novo contrato com as empresas petroquímicas, inclusive com a Braskem, seja firmado antes de 15 de dezembro, quando termina o último aditivo de 45 dias fechado entre as empresas.

Produzida pela Petrobras, a nafta é um subproduto do refino do petróleo e é considerada essencial para a indústria petroquímica. A indefinição dos contratos de fornecimento deixou a Bahia em uma situação delicada, impedindo investimentos diretos, como é o caso da empresa química Styrolution, que adiou projetos no Polo Industrial de Camaçari.

Segundo o governador Rui Costa, a reunião era necessária para mostrar a vontade do estado em resolver o impasse. "A nós não cabe emitir opinião quanto ao conteúdo do acordo, mas, sim, cabe cobrar agilidade na resolução porque isso significa os empregos e a renda de trabalhadores e trabalhadoras da Bahia", disse Rui.

Setor produtivo

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban, a reunião foi considerada "proveitosa". "É uma sequência de entendimento que as empresas mantinham com o ministro. Obviamente, na realidade que vivemos hoje no Brasil, esse contrato pode ser chamado de longo prazo. Não é o ideal, mas atende às expectativas das empresas e favorece os investimentos que dependem disso", afirma Alban.

Além do contrato para o fornecimento de nafta, a comitiva baiana citou outras demandas do estado, como a liberação para investimentos dos campos maduros da Petrobras localizados no litoral norte e no Recôncavo.

"Esses campos não podem ficar subutilizados. É preciso que o governo federal tome uma providência. Ou façam investimentos ou façam uma alienação desses poços para que a produção possa ocorrer", afirmou o governador Rui Costa.

