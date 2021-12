Na Espanha, Rui Costa assina acordo para investir na Bahia

O governador Rui Costa assinou, nesta quarta-feira, 3, em Madrid, na Espanha, um protocolo de intenções com o grupo Prima, que já atua na Bahia nos setores imobiliário e hoteleiro. O documento garante apoio do governo do estado em áreas de construção de acesso viário, esgotamento sanitário, abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica para o desenvolvimento do Destino Baixio. O investimento permite a atração de novos negócios e beneficiará os moradores da região.

Segundo o governador, a missão internacional tem o objetivo de buscar mais investimentos e empregos para os baianos. Além disso, promete alavancar o turismo do Litoral Norte no Destino Baixio. As construções serão realizadas em um prazo de 15 anos, gerando 10.500 empregos diretos e indiretos ao longo do período. A empresa afirma que já investiu R$ 550 milhões e vai investir mais R$ 425 milhões nos próximos cinco anos.

Atualmente, o Ponta de Inhambupe Residencial, que contempla 270 unidades residenciais e 43 lojas está em fase de construção. Além disso, serão construídos os empreendimentos de Ponta de Inhambupe Hotelaria, com 29 suítes; Condomínio Residencial Rio do Boi, com 162 unidades e resort; pousada com 27 quartos; Condomínio Villas de Esplanada; Condomínio Praias de Esplanada; e o Destino Baixio Premium, com quatro hotéis de luxo, no Destino Baixio.

Rui Costa aproveitou para apresentar outras oportunidades de investimento aos executivos das empresas Prima e Obrascon Huarte Lain (OHL), como a Ponte Salvador-Itaparica, Centros de Convenções em Salvador e Ilhéus, a gestão do Hospital Metropolitano e um Sistema de Saneamento da Região Metropolitana de Salvador e Feira de Santana.

