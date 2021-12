Na crise, sempre tem alguém que dá certo, diz Rafael Valente

Há um ano e meio como diretor de novos projetos do Grupo Civil, o engenheiro Rafael Valente, que há quatro anos trabalha no grupo, fez questão de receber a equipe de A TARDE na nova sala de engenharia da empresa, no Vale do Nazaré, em Salvador: um ambiente moderno, colorido e funcional, todo construído com reaproveitamento de materiais de construção, como pallets formando armários e mesinhas feitas de carretel para cabos.

"Um ícone da importância dada pela empresa aos novos projetos e à questão da sustentabilidade", assegura o jovem gestor da Civil. Aos 24 anos, Rafael Valente é também diretor de sustentabilidade na Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA). "Tenho esse DNA da inovação", diz o rapaz, que é filho do presidente da Civil, Eduardo Valente.

O grupo hoje atua em três áreas: construção, incorporação e indústria, sendo que a última abrange uma pedreira e uma fábrica de bloco, piso intertravado e meio-fio. Sem temer a crise, ele anuncia os planos de passar a produzir também pré-moldados pesados, para vigas, lajes e pilastras.

O senhor apresenta a nova sala de engenharia da Civil como um símbolo do novo momento da empresa, diante dos desafios enfrentados pelo setor em meio à crise. Que novo momento é esse?

A nossa sala de engenharia é, na verdade, um ícone dessa nova etapa em que estamos buscando estimular ainda mais a nossa criatividade, pois é essencial ter ideias novas nesse momento de retração. Com os avanços da tecnologia, o que se agrega valor ao ser humano hoje é a criatividade. Então, temos hoje um ambiente que estimula isso e também gera o bem-estar da equipe, para podermos atuar bem nas duas diretrizes estratégicas que focamos agora nesse momento meio conturbado da economia. Uma delas é o conceito de incorporadora-butique, que lá em São Paulo já tem muito, e que ainda é raro em Salvador. Trata-se de incorporar produtos mais exclusivos e com mais valor agregado, que tenha um conceito, uma história por trás dele, entendendo-o não só como um mero metro quadrado em uma localização.

Que tipo de conceito?

Estamos apostando, agora, por exemplo, em produtos um pouco menores, com valor agregado, em localizações extremamente estratégicas. Então, temos dois próximos empreendimentos (um situado no Horto Florestal e outro, na Graça), que se encaixam nesse conceito. Mas nem sempre o diferencial está nos empreendimentos menores: temos também o Civil Towers, no Costa Azul, que é uma referência de sucesso. São 30 mil metros quadrados só para locação. É um desafio enorme, mas nós apostamos nele, pois é o único que é grande. Existem muitas áreas de locação em Salvador, mas rateadas em salas. No caso do Civil Towers são duas torres (uma com 15 andares e outra com 24) que nós alugamos só para grandes clientes, como a Superintendência da Caixa, por exemplo, que dispõe de sete andares. É aquela história: na crise, sempre tem alguém que dá certo, porque o mercado não para.

Mas, no caso dos empreendimentos menores, não seriam uma consequência da retração enfrentada pelo setor?

É um diferencial, talvez, sim, em função do momento que passa a economia, pois a gente não acredita que caiba hoje um megaempreendimento em Salvador, mas não se pode parar e, no nosso caso, a gente não gosta de fazer nada pelo qual não se apaixone. Então, é hoje um modelo que se consegue dar continuidade, passando a vender valor agregado. São empreendimentos que envolvem, por exemplo, o conceito da gentileza urbana, permitindo oferecer um pouco mais para o entorno do empreendimento, com mais verde, conversando mesmo com o entorno, investindo numa fachada mais descontraída ou elegante, e sem ficar no lugar-comum. Antes, isso de sair da caixa e pensar era algo que era muito restrito apenas aos escritórios de arquitetura. Mas, agora, a gente está fazendo isso, como uma construtora e incorporadora também. A gente "brifa" os nossos arquitetos de que a gente quer sair do lugar-comum e, muitas vezes, eles até se espantam porque geralmente as construtoras são mais focadas objetivamente no produto. Mas é aquela história: fazer igual, nesse momento, não dá certo.

O senhor afirma que o conceito de incorporadora-butique é uma das duas diretrizes seguidas atualmente pela empresa para enfrentar a crise. Qual é a segunda?

É justamente o nosso conceito de consultor construtor. Os clientes costumam fazer, à parte, todos os projetos de eletricidade, de instalações e tudo o mais e, só depois, é que eles abrem uma cotação para as construtoras. Agora, a gente busca estar próximo do cliente desde o início, agregando mais valor para ele, com nosso know-how de construção. Isso significa estar mais próximo do cliente, fazendo parte de todo o projeto desde o início, o que gera economia, além dos ganhos de informação e valor final.

O senhor é diretor de gestão sustentável na Ademi. É uma questão que faz diferença atualmente?

Sim, mas a sustentabilidade de verdade, focada na economia, e não apenas aquela lavagem para parecer que é verde. Mas a que elimina resíduos, gera conforto e preserva o meio ambiente, com economia. Assim como também é importante o foco na inovação. Na Civil, por exemplo, é uma questão não só da construtora e incorporadora, mas da pedreira e fábrica, onde estamos sempre desenvolvendo novas tecnologias. Um dos exemplos é a nossa areia de brita, que apresentamos para várias concreteiras e que, hoje, é o produto que a gente mais vende.

Ainda em relação à sustentabilidade no setor, o uso da areia pela construção civil continua sendo algo bem questionado pelos ambientalistas...

Sim, a nossa área de brita é também uma iniciativa que combate um pouco o uso da areia natural em Salvador, a areia de duna, cuja extração clandestina prejudica o ecossistema, num tema que foi denunciado até em reportagem do jornal A TARDE. Nesse sentido, a gente faz também um bloco eco, que não usa areia natural. Não que a gente não use areia natural em toda a nossa produção, usa, sim, mas só a certificada. Mas o bloco eco é bem rugoso e tem um valor agregado, que é justamente a melhor absorção do revestimento. É um diferencial que só a gente fabrica aqui na Bahia.

Em que a empresa está apostando agora, como fruto dos seus programas de inovação?

A gente agora está estudando entrar num novo ramo que é o de estrutura pré-moldada de concreto, pesado, que é um ramo bem mais forte. São, por exemplo, pilares, vigas e lajes. Hoje, a Civil só faz pré-moldados leves. Mas, mesmo no atual contexto da economia, a gente está estudando investir nessa nova área de pesados, pois é um mercado em potencial. Há seis meses, também lançamos a venda do piso drenante aqui em Salvador. Não é algo que a gente desenvolveu e até já existe no mundo todo, mas em Salvador ninguém fazia até então. A Civil sempre teve esse perfil inovador e eu vim também com esse DNA de inovar. Talvez isso apareça mais agora, graças ao novo conceito de agregar valor dos nossos empreendimentos atuais, mas a Civil sempre foi inovadora: em 1980, fizemos o primeiro prédio de vidro em Salvador, já para alugar (onde funciona atualmente a sede do IBGE, no Vale do Nazaré).

De modo geral, ainda estamos muito defasados em tecnologia da construção?

O que acontece é que a mão de obra no Brasil ainda é barata em comparação aos Estados Unidos e países da Europa. Então, por conta disso, eles acabaram avançando mais no uso da tecnologia com a intenção de absorver cada vez menos mão de obra. Então, quando você vai numa obra na Alemanha e compara com uma obra em Salvador, aqui tem cinco vezes mais pessoas trabalhando. E aí pode dar aquela impressão de que, lá, a tecnologia é muito mais avançada do que aqui, mas é mais a tecnologia construtiva, em que se troca homens por equipamentos. Já na tecnologia de materiais, não tem tanta diferença: esse bloco eco que construímos aqui pode ser usado na Alemanha, dentro dos padrões de qualidade de lá. Agora, o que está acontecendo no Brasil é que a mão de obra estava ficando muito improdutiva e aí ela já começa a ficar cara, fazendo com que valha a pena partir para as tecnologias. Eu acredito, entretanto, que essa produtividade deva subir um pouco agora porque reduziu o número de obras e, diante da necessidade de desempregar, agora só fica mesmo quem é bom. A tecnologia, por outro lado, pode ajudar de outras formas. Por exemplo, na Civil, desenvolvemos um aplicativo específico para verificação de qualidade que, nos permite acompanhar, em tempo real, cada item das etapas de uma obra.

Como foi assumir a liderança de uma empresa num momento conturbado para a economia do país? Que lições ficam para os jovens empresários?

Sou jovem, mas aprendi desde cedo a dar muito valor à experiência. Às vezes, o jovem acha que sabe tudo, por saber dominar mais as novas tecnologias, mas não é isso: se você consegue aliar o valor da experiência com a modernidade, com sangue no olho e vontade de dar certo, aí vai dar certo, realmente. Não é, realmente, um momento fácil mas, no meu caso, acabou sendo muito bacana assumir a liderança da empresa nessa época de crise, justamente por ser um setor em que quem não inovar, aos poucos, vai acabar morrendo, e quem fizer mais do mesmo, vai ficar com mais do mesmo para vender, vai gerar mais estoque e vai ficar no desespero, tentando dar 50% de desconto. Só que não existe margem para isso no mercado imobiliário. Então, vamos ter mesmo uma desacelerada no mercado, ampliando, consequentemente, a concorrência, o que, por outro lado, é bom, porque o cliente passa a selecionar mais, ficando só os bons. Então, com diz meu pai: "Faça uma coisa bem feita, porque se você faz uma coisa medíocre, quando a concorrência estourar, você não sobrevive". Então, na crise, é preciso apostar em produtos diferenciados e exclusivos.

