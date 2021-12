MyStore abre loja no Paralela

Será inaugurada nesta quinta-feira, 30, a loja MyStore, especializada na marca Apple, no Shopping Paralela. Com esta, a rede do Grupo Herval passa a 52 unidades. Na MyStore, os consumidores têm a oportunidade de navegar, comprar e testar os produtos da Apple em um ambiente descontraído e interativo. As novas unidades oferecem iPad, iPhone, iPod, MacBook e uma linha completa de acessórios para que os clientes possam interagir e comprar.

