Mutirão renegocia dívidas com tributos a partir desta quinta-feira

Mais de seis mil processos de cobrança judicial do ICMS estão na pauta da Semana de Conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que tem início nesta quinta-feira, 17, e prossegue até o dia 24. Como atrativos para a quitação dos seus débitos tributários e resolução dessas pendências judiciais, os contribuintes convocados contam com descontos em juros e multas que podem chegar a 70%, para pagamento em parcela única, podendo optar ainda pelo parcelamento em até 24 meses, com descontos decrescentes.

Durante a Semana de Conciliação, os contribuintes devem comparecer ao plantão de atendimento montado no andar térreo do TJ-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), ou às unidades da Justiça em todo o território baiano. A conciliação terá o acompanhamento da Procuradoria Geral do Estado (PGE) como representante do governo nas negociações.

O desconto máximo de 70% sobre juros e multas do ICMS cobrado judicialmente será concedido para pagamento em parcela única até o dia 16 de dezembro. Se optar pelo parcelamento, o contribuinte terá 50% de redução para parcelamento em 12 meses, e de 30% para parcelamento em 24 meses.

IPTU

O contribuinte do IPTU de Salvador também terá oportunidade para ficar em dia em relação aos débitos do imposto até o exercício de 2013. Durante a Semana de Conciliação será possível efetuar o pagamento do imposto atrasado, sem multa e juros, com redução de honorários e parcelamento em até 12 meses.

Essas condições alcançam apenas os créditos tributários do IPTU, objeto de execuções fiscais em curso no Poder Judiciário, e o prazo para pagamento será até 30 de novembro. O IPTU até 2013 de imóveis residenciais, comerciais e de terrenos (exercícios de 2011 a 2013) terá exclusão total de multa e juros para pagamento à vista ou parcelado. O mutirão não contempla dívidas com Taxa de Lixo e/ou outros impostos.

Segundo o secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto, “esta é uma excelente oportunidade para os contribuintes regularizarem suas dívidas junto ao município e iniciarem 2017 sem pendências”. Ele lembra que não há previsão alguma para administração realizar um novo Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), que também costuma retirar do montante das dívidas até 100% das multas e dos juros. “No dia a dia, os contribuintes podem parcelar seus débitos por meio do PAD (Programa Administrativo de Débitos), porém são mantidos todos os encargos (multas, juros, multas e honorários advocatícios), o que normalmente não é tão vantajoso para os contribuintes” conclui Souto.

