Mutirão #QUITAFÁCIL oferece 90% de descontos para 25 mil baianos

O Mutirão #QUITAFÁCIL vai oferecer descontos de até 90% para quitação de dívidas. A expectativa é que cerca de 25 mil baianos participem do evento, que segue até 7 de dezembro. As transações devem movimentar R$ 22 milhões.

A ação é promovida pela Caixa Econômica Federal, Sebrae, Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Federação e Câmara de Dirigentes Lojistas do Estado da Bahia (FCDL/CDL), Associação Comercial da Bahia (ACB) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA).

O mutirão será lançado nesta sexta, 10. Clientes Pessoa Física e Jurídica, que estejam com contratos comerciais em atraso com o banco, podem participar. A dívida pode ser de cartões da Caixa.

Para negociar o débito, é necessário ligar para o número 0800 726 8068 e escolher a opção 8 ou procurar qualquer agência no estado. É necessário levar o documento de identificação e CPF.

Empresas

A Caixa estima que 6 mil microempreendedores individuais estão em dívida com o banco. O débito deles chega a R$ 100 milhões na Bahia, sendo R$ 60 milhões apenas em Salvador.

