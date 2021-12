Mutirão em escolas ajuda a realizar recadastramento

Acontece neste sábado, 28, o último mutirão para ajudar as pessoas que estão com dificuldades de acesso à internet ou têm alguma dúvida sobre o cadastramento ou recadastramento imobiliário da Prefeitura Municipal de Salvador. O prazo termina na segunda-feira, 30.

Os técnicos da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) estarão das 9h às 15h nas Escolas Municipais Professor Milton Santos, em Valéria, e no Centro Municipal de Educação Infantil Cid Passos, no bairro de Coutos.

Os contribuintes que concluírem o recadastramento garantem o desconto de 10% no IPTU em 2014 e 2015 e imóveis com o valor de mercado de até R$ 100 mil terão isenção do pagamento do IPTU. Quem não cumprir a determinação será multado em R$ 412.

Os proprietários precisam levar cópia de algum documento que comprove a posse do imóvel. Os funcionários da Sefaz vão tirar dúvidas, ajudar no preenchimento das informações e receber a cópia dos documentos exigidos.

O prazo termina à meia-noite da segunda e não será prorrogado, de acordo com a secretaria da Fazenda.

