Mutirão do Acordo Legal tem horário diferenciado no sábado

A renegociação das dívidas com o Estado e o Município que acontece na Arena Fonte Nova tem horário diferenciado neste sábado, 7. Será das 8h às 12h em decorrência da partida de futebol entre Bahia e Santa Cruz, às 16h30 (horário local), válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O mutirão é uma ação que atende ao Programa Nacional de Governança Diferenciada de Execuções Fiscais, de iniciativa da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ), destinado à negociação das dívidas administrativas contraídas até 2014 e os débitos em que os processos já tramitam na Justiça.

No domingo, dia 8, último dia do mutirão na Arena, o atendimento será das 8h às 13h.



Após o mutirão, a renegociação de débitos tributários com o Estado continua até 18 dezembro de 2015, e com a Prefeitura Municipal de Salvador, até o dia 15 de dezembro, com os próprios órgãos credores, ambos nas mesmas condições.

adblock ativo