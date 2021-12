Mutirão de renegociação tem grande procura nesta quarta

O mutirão "Acordo Legal" volta a ter grande procura nesta quarta-feira, 4, no segundo dia de renegociação de dívidas do Estado e Prefeitura de Salvador. Milhares de contribuintes chegaram durante a madrugada na Arena Fonte Nova, onde o evento acontece.

O comerciante Edson Nascimento e seu pai foram um dos que acordou cedo. Ele, que tem débito de IPVA e ISS, esteve no local nesta terça, mas não conseguiu ser atendido. "Eu cheguei às 10 horas ontem (terça), mas não fui atendido. Hoje cheguei às 5 horas e espero conseguir. Quero andar tranquilo na rua. O pobre tem essa característica, gosta de resolver (as dívidas) ", disse.

Edson reclama da organização da fila e avalia que deveria ter um fiscal informando o limite possível de atendimento diário. De acordo com a Corregedoria Nacional de Justiça, o espaço tem capacidade para atender até 124 pessoas simultaneamente. O funcionamento é de 8h às 19h, durante a semana, e das 8h às 14h, no sábado e no domingo. O mutirão segue até dia 8 e é possível negociar dívidas de tributos.

A prefeitura oferece desconto de até 100% na cobrança de juros e multas, para o pagamento à vista. No caso de parcelamento, esse desconto é reduzido para 50%. Já o Estado diminui em 85% a cobrança de encargos no pagamento à vista. No caso de parcelamento de ICMS, o desconto será de 60% para quem fizer o parcelamento em até 36 meses, e de 25% para parcelamento em até 48 meses.

Os débitos de IPVA, Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITD) e taxas terão desconto de 60% para parcelamento em até quatro meses. O valor de cada parcela será de, no mínimo, R$ 200.

Edson tenta, pelo 2º dia, renegociar dívida com Estado e Prefeitura (Edilson Lima | AG. A TARDE)

adblock ativo