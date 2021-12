Mutirão Acordo Legal termina com fluxo intenso

O Mutirão Acordo Legal, iniciativa para renegociação de débitos anteriores a 2015 com o governo do estado e a Prefeitura de Salvador, foi encerrado neste domingo, 8, com movimento intenso, filas e expectativa de 25 mil atendimentos, segundo dados do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Até o sábado, 7, penúltimo dia do evento realizado na Arena Fonte Nova, haviam sido realizados 18.868 atendimentos, sendo a maior parte (11.275) referentes ao município e 7.594 ao estado. Até a publicação desta reportagem, a assessoria do TJ-BA não havia divulgado o balanço dos seis dias do mutirão que teve início no último 3 de novembro.

