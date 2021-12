Multinacional de rastreamento de veículos investe R$ 1 milhão na Bahia

Com dinheiro apertado é na atual crise financeira do país, até mesmo as apólices de seguros de automóveis, até então considerados pelos proprietários como essenciais, sofreram cortes no orçamento das famílias brasileiras. Na Bahia, não foi diferente: segundo dados da corretora BR Insurance (antiga Sercose no estado), o setor que, antes, registrava crescimento médio de 10% ao ano, teve alta de apenas 2% em 2016, na comparação com o ano anterior.

Esta situação abriu agora espaço para opções mais econômicas de assistência, a exemplo do rastreamento por satélite, que vem crescendo no país.

A retração no setor acabou revelando novas oportunidades de negócios: a própria BR Insurance acaba de firmar parceria no estado com a multinacional israelense Ituran, um das maiores companhias mundiais de rastreamento automotivo.

A empresa está determinada a explorar ainda mais o novo filão no Brasil, onde já se faz presente em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, com crescimento nas vendas em 30% no último ano em comparação a 2015.

Investimentos

"As operações na Bahia começam este mês, já representado um investimento entre R$ 800 mil e R$ 1 milhão em ações junto às concessionárias, corretores e divulgação do produto no mercado", explicou Paulo Ramos, gerente comercial da Ituran Brasil. Ele visitou a sede do Grupo A TARDE para divulgar o produto.

A ideia é oferecer o serviço no estado, com valores até 60% menores que os cobrados pelos seguros tradicionais, além da oferta de pagamento em até 12 vezes, enquanto nos seguros tradicionais, a forma média de quitação é de parcelamento em quatro vezes.

"Ao invés de deixar de fazer o seguro do carro, que lhe exigia uma prestação, por exemplo, de R$ 300 a R$ 500, é possível agora ter apenas um custo mensal a partir de R$ 69,90, apenas para exemplificar", frisa Antonio Azevedo, da corretora BR Insurance.

Produto

A empresa vai continuar oferecendo os produtos tradicionais para seguro de carro, além da opção do rastreamento com seguro, cujos pacotes inovam ao abrangerem inclusive carros mais antigos, com até 20 anos de fabricação, quando a maioria das seguradoras tradicionais só oferecem o produto para veículos com até dez anos de uso.

O serviço de rastreamento, entretanto, não prevê, nos planos básicos, a cobertura para danos causados a terceiros, como ocorre nos seguros tradicionais. "É mais uma opção para quem quer segurar o próprio veículo, sobretudo, em caso de perda total por roubo ou acidente", diz Paulo Ramos.

