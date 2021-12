Multinacional Avon inicia vendas pela internet

A gigante norte-americana Avon está preparando sua entrada no e-commerce brasileiro. A reportagem apurou que a empresa vai usar a linha de maquiagem Luxe, lançada na semana passada, para estrear na venda pela internet no País. Os demais produtos da Avon seguirão sendo vendidos somente por catálogo, informaram fontes.

A venda pela internet no Brasil - seu principal mercado no mundo - é uma aspiração antiga da multinacional norte-americana, mas a empresa relutava em migrar para o setor com receio de criar concorrência às suas consultoras no País.

Em entrevista ao jornal "O Estado de S.Paulo" no fim do ano passado, a presidente global da Avon, Sheri McCoy, havia afirmado que a empresa estudava a entrada no e-commerce no Brasil.

Na quinta-feira, 30, durante a teleconferência de divulgação dos resultados da Avon no segundo trimestre, a executiva chefe afirmou que a linha Luxe vai ser destinada a um público de maior poder aquisitivo e será lançada com uma forte campanha publicitária. O produto também deverá ser incluído nos catálogos de venda direta da empresa.

Teste

Antes de ser lançada no Brasil, principal mercado da Avon, a Luxe foi testada em outros países, como a Rússia. O lançamento da linha vem na esteira da reformulação da linha de maquiagem da Avon. Segundo Sheri McCoy, a empresa teve problemas para atender à demanda da consumidora brasileira por esses produtos novos no último trimestre.

Ao apostar no comércio eletrônico, a Avon segue uma tendência entre as empresas de venda direta: buscar outros canais de distribuição. É uma tarefa sobre a qual a Natura também vem se debruçando. Líder na venda de cosméticos no Brasil, a empresa criou o projeto de e-commerce Rede Natura, disponível para o estado de São Paulo desde julho.

A ideia da Natura é criar uma rede de consultores da marca também na internet. Tanto revendedoras que já fazem parte do time do porta a porta da empresa quanto novos interessados podem se cadastrar. Quando o cliente entrar no site da Rede Natura, ele deverá escolher a seção de um consultor.

