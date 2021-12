Mulheres pagam mais caro que homens pelos mesmos produtos, aponta pesquisa

Mulheres desembolsam, em média, 12,3% a mais por produtos idênticos àqueles destinados aos homens. É o que indica a pesquisa do Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor (MPCC) da Escola Superior de Publicidade e Marketing (ESPM).

O levantamento aponta ainda que em alguns serviços a diferença chega a 27% a mais no bolso. Entre eles estão corte, escova, hidratação, depilação e manicure. Em vestuário, peças básicas como camisetas e calças jeans, a diferença fica em torno de 17%.

Educação

Mesmo em número maior entre as pessoas com ensino superior completo, as mulheres ainda enfrentam desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens.

Essa disparidade se manifesta em outras áreas, além do item educação, aponta o estudo de Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

