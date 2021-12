Mulheres ocupam 15% dos cargos de chefia no mercado de trabalho

As mulheres ganham, a cada dia, mais espaço no mercado de trabalho. Tal afirmação é uma realidade comprovada por inúmeras pesquisas ao redor do mundo. Em contrapartida, mesmo com a visível ascensão, elas ainda não ocupam a mesma parcela do mercado de trabalho que os homens, principalmente nos cargos mais altos. Segundo um levantamento, feito pela empresa Deloitte, chamado "Women in the Boardroom" (mulheres nas salas de reunião, em tradução livre), em todo o mundo, apenas 15% das mulheres ocupam assentos em cargos de chefia. No Brasil esse indicador cai para 7,7%.

Este levantamento aponta uma leve melhora em comparação com os anos de 2014 e 2015, quando o percentual de mulheres em cargos como este era de apenas 12%. Embora o aumento tenha ocorrido, ainda é possível notar uma considerável disparidade quanto aos salários, e, através da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad-2015), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), isso fica ainda mais visível. No Brasil, em média, o homem recebe aproximadamente R$ 5.222 por mês, enquanto as mulheres, apenas R$ 3.575.

O Pnad ainda aponta que a mulher ganha cerca de 76% do salário dos homens.

