Mulheres lideram as buscas por imóveis em Salvador

O grupo ZAP realizou um levantamento inédito sobre o mercado imobiliário na cidade de Salvador, dentre os dados obtidos, o que mais chamou atenção foi a atuação do grupo feminino neste cenário.

As mulheres lideraram as buscas por imóveis com 63% de participação. Além disso, a empresa identificou que a procura por imóveis através do celular cresceu 7% em comparação ao ano de 2017, alcançando 66% nas pesquisas.

Iniciativa

A análise foi feita através dos cadastros dos clientes no aplicativo da ZAP e, com esse mecanismo, a empresa pode identificar que o público que mais realizava pesquisas era o feminino.

Segundo a corretora Samantha Brunetti, as mulheres são as que tomam a iniciativa para procurar o imóvel, além de fazer uma busca criteriosa em relação aos detalhes (portas, janelas, entre outros). Entretanto, elas também são mais abrangentes quanto às características (número de quartos, valor, tamanho, etc.).

Já os homens são mais objetivos, eles entram em contato apenas com os corretores dos imóveis que realmente se enquadram em seu plano de compra.

Para a gerente de Inteligência de Mercado do Grupo ZAP, Cristiane Crisci, Salvador possui uma relevância muito alta para o cenário imobiliário nacional e atualmente, está passando por um processo de crescimento, mesmo com a crise que o mercado financeiro enfrenta.

"Salvador é um dos principais mercado brasileiros, tanto no cenário de lançamentos quanto de imóveis usados. Atualmente cerca de 25% dos domicílios da cidade já são do tipo apartamento, cenário muito parecido a outras grandes metrópoles como São Paulo e Brasília. Quanto à demanda, os imóveis mais desejados para compra custam até R$ 400 mil e para locação até R$ 1.500", afirma ela.

Dentre os imóveis mais procurados, os apartamentos ganham destaque. Aqueles que possuem dois dormitórios são os mais buscados na cidade para o aluguel, entretanto, os que possuem três dormitórios tornaram-se favoritos para queles que querem realizar a compra.

Para discutir esses dados, a ZAP realizou na manhã de ontem, pela primeira vez em Salvador, o evento intitulado 'Encontro Imobiliário'. A inciativa discutiu sobre o mercado imobiliário na capital, além de apresentar pesquisas realizadas pela empresa.

Palestras

Estiveram presentes os palestrantes Bruno Mendes e Samantha Brunetti, do Grupo ZAP, e Guilherme Machado. Eles apresentaram ferramentas que facilitam a vida dos corretores, apresentaram pontos na cidade onde a venda e o aluguel dos imóveis estão em alta e deram dicas de performance para o público presente. No total, mais de 250 pessoas prestigiaram a palestra.

Ainda segundo a corretora Samantha, "Salvador é desde 2016, disparado, o município que mais lança VGV (Valor Geral de Vendas) no mercado, com concentrações na Pituba, Barra, Rio Vermelho, entre outros

Desejada

Samantha informa, ainda, que a capital obtém um desejo maior para compra de imóveis, sendo que, 60% das buscas têm esse objetivo e 40% preferem locação.

Salvador é considerada a cidade mais desejada por quem busca imóveis. Na sequência estão Lauro de Freitas, Camaçari e Porto Seguro.

adblock ativo