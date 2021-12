Mulheres em destaque: Atendimento faz hoje a diferença

Integrante de uma família tradicional do mercado de óticas na Bahia, a empresária baiana Regina Weckerle resolveu, há 30 anos, ousar, investindo numa loja feminina de grifes multimarcas. E foi além: criou uma marca própria tão forte que virou sinônimo de moda baiana de alto luxo: Paradoxus. O nome não foi à toa: a iniciativa da empresária de apostar em um novo ramo de negócio foi vista, à época, como um "paradoxo", diante do então já sucesso consolidado do marido e da cunhada, Buba e Lise Weckerle, ícones no comércio baiano . Nesta entrevista exclusiva para A TARDE, Regina detalha as estratégias comerciais que não apenas a tornaram destaque no ramo lojista de Salvador, como a fizeram símbolo da força empresarial da mulher baiana.

Temos plena convicção de que mais vale ter menos e melhor do que ter muito e não fazer bem

A senhora participa de uma família tradicional do comércio baiano, da rede de óticas Ernesto. Como foi se lançar em um ramo tão diferente e conquistar um novo mercado?

Estou no ramo da moda feminina há 30 anos, desde a inauguração do Shopping Barra, em Salvador. Começamos numa loja menor, onde atuamos por 14 anos. Depois, com o crescimento e força da nossa marca, passamos a ocupar uma loja maior no terceiro piso, onde estamos há 16 anos. Antes eu apenas trabalhava nos escritórios dos negócios da família. Tinha tido, sim, uma rápida experiência, junto com duas amigas, com uma lojinha de moda infantil. Depois, quando o shopping estava para inaugurar, pensei no projeto de uma loja diferenciada de moda feminina. Abri então a Paradoxus, na época, bem ao lado da loja das Óticas Ernesto, da família de meu marido.

E como surgiu a marca Paradoxus?

Esse nome Paradoxus veio justamente por sugestão do meu marido, Buba Werckele, que achou um paradoxo, naquela altura do campeonato, com a família já sendo referência em sucesso no ramo de ótica e outros negócios familiares, a gente apostar numa loja de roupa feminina. Mas eu estava mesmo decidida a atender a um mercado diferenciado, inovando no relacionamento com clientes de maior poder aquisitivo para que não precisassem ir a São Paulo, por exemplo, em busca de peças exclusivas, como era comum antes.

Quando se é fiel àquilo que se propõe, você ganha em credibilidade: fui fiel ao meu objetivo inicial Quando se é fiel àquilo que se propõe, você ganha em credibilidade: fui fiel ao meu objetivo inicial

A loja, hoje também uma marca, pegou e agora é, reconhecidamente, uma referência na moda baiana. Como foi a estratégia para chegar a este patamar?

Nossa estratégia foi justamente ter sido fiel ao objetivo inicial: apostar numa loja de alta categoria que atendesse com qualidade e que apresentasse o melhor da moda no mercado nacional. Quando se é fiel àquilo que se propõe, você ganha credibilidade, e dessa credibilidade vem tudo o mais. Somos hoje, portanto, uma multimarcas, mas nos tornamos, assim podemos dizer, numa loja-grife da moda de alto estilo.

Provou que não era tão paradoxo assim apostar em seus planos...

Na verdade, meu marido achou um paradoxo apenas o start, a coragem inicial de ingressar em um novo ramo, mesmo com o sucesso familiar em outro. Mas, depois, nosso pensamento foi único: no momento em que se entra em um negócio, deve ser para valer, entrar para batalhar, para vencer.

E fora da relação familiar, a senhora sofreu algum tipo de preconceito do mercado, por inovar dentro de uma família que sempre trabalhou com óticas?

Nunca fui tratada, por exemplo, como a mulher que ganha uma lojinha do marido empresário. O máximo que aconteceu foi as pessoas perguntarem "Por que você resolveu agora ter uma loja?" E eu sempre respondia o que digo até hoje: Na vida, a gente tem de fazer o que tem paixão por fazer. Eu amadureci essa paixão pela moda e hoje estou plenamente apaixonada, realizada. Mas, claro, que tive que ser firme para me posicionar no mercado, dentro do meu propósito. Para isso, se num primeiro momento eu abri a loja por uma paixão, tive que, de imediato, assumir uma postura muito profissional.

Com uma marca forte, por que nunca abriu novas lojas em outros shoppings?

Teve, sim, um momento em que até pensei e cheguei a ter uma loja, em sociedade com outra pessoa em outro lugar, mas vi que estava me distanciando do propósito inicial do negócio que requer uma doação total. Então, hoje eu e minha nora, que é minha sócia atual, temos plena convicção de que mais vale ter menos e melhor do que ter muito, e não fazer bem. Franquia, então, nem pensar.

Não gosto de falar em crise, até porque já virou lugar comum. Prefiro tentar manter a vitalidade Não gosto de falar em crise, até porque já virou lugar comum. Prefiro tentar manter a vitalidade

Essa postura também permitiu lidar com a crise no país?

Eu não gosto muito de falar em crise, porque creio que até já virou lugar comum. Acho que a gente tem mesmo é que buscar manter a vitalidade para lutar. Mas não podemos deixar de dizer que o Brasil foi afetado como um todo, inclusive no ramo da moda, nos forçando a usar a criatividade para evitar ficar aprisionado, sejam nos pequenos ou nos grandes problemas. Hoje em dia, por exemplo, todo mundo tem informação sobre moda, todo mundo está online, e a gente busca surpreender o cliente não só apenas apresentando o que há de mais novo, mas nos diferenciando no modo como trabalhar este novo. Por exemplo: quando eu abri a loja, a gente procurava, debaixo de sete chaves, grifes exclusivas e todos corriam atrás. Hoje em dia, as grifes continuam existindo, mas não se trata mais do ponto mais importante, pois já não existe mais aquele segredinho. Agora, a gente tem que saber trabalhar essas marcas, atendendo de forma personalizada, criando uma intimidade, ouvindo confidências e identificando anseios das clientes das lojas, sendo verdadeiramente, um amigo da nossa cliente.

Em relação à crise econômica, a senhora engrossa o coro dos empresários que acreditam que o país estaria agora sinalizando com uma retomada do crescimento?

Vejo que, no momento, estão sendo tomadas determinadas decisões, buscando uma melhora, e que esta deve acontecer de alguma forma. Mas, logicamente, que qualquer melhora, numa economia que foi tão agredida como a nossa, será bem-vinda. E vale ressaltar que essa agressão veio de dentro do Brasil, mas também de fora, diante de um ciclo econômico mundial que também não era favorável. Então, claro que qualquer intervenção já vai gerar um certo ânimo para que as coisas possam melhor gradativamente, como num ciclo natural da economia. Mas, a curto prazo, não sei, por exemplo, se o Natal vai ser assim tão melhor para o comércio, embora, por outro lado, o Natal seja sempre um momento melhor para todos, pois é uma época em que todo mundo fica mais esperançoso e otimista, e o otimismo é uma mola propulsora para a economia.

Qual conselho que a senhora daria a outras mulheres que também planejam ser empreendedoras e sonham com o sucesso?

Eu não considero a luta pelo sucesso diferente para o homem e para a mulher. Acho que os dois têm a mesma capacidade e podem chegar lá, fazendo uso das ferramentas corretas que são a doação plena ao negócio, o conhecimento da área onde vai trabalhar, a atualização constante, etc. Então, tanto o homem quanto a mulher têm de percorrer este caminho para chegar ao sucesso para fazer bem o que se pretende fazer. O que você não faz se doando inteiramente, certamente não vai dar certo. Sei, claro, que, no mercado, de modo geral, a mulher ainda enfrenta muitos desafios a serem conquistados, mas eu não me deixo capturar por isso, meus pensamentos não ficam amargurados por conta disso. Creio que nós mesmos, enquanto sociedade, podemos promover esta reflexão e buscar uma evolução no nosso dia a dia, num trabalho mesmo de formiguinha, em que cada um tem seu papel na sociedade na revisão dos preconceitos enfrentados ainda hoje pela mulher, mas confesso, por outro lado, que não sou muito de sair levantando bandeira, liderando movimentos. Meu trabalho nesse sentido, eu faço aos pouquinhos, pensando sempre em contribuir para uma mudança deste cenário.

adblock ativo