MP do ICMS é vista com receio por fisco estadual

Nos bastidores do governo do Estado comenta-se que, antes mesmo da publicação da Medida Provisória, já havia um receio nos fiscos estaduais sobre as mudanças propostas para o ICMS, já que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, acabou tratando o assunto apenas com os governadores, sem permitir uma maior discussão técnica prévia.

De acordo com o tributarista Helcônio Almeida, professor de Direito Tributário da Universidade Federal da Bahia (Ufba), a preocupação das equipes técnicas estaduais faz sentido, sobretudo, no caso do Nordeste que, em tese, teria mais a perder com o fim da guerra fiscal.

"As medidas ainda são muito vagas, criando compensações que ainda necessitam de legislação complementar e aprovação de projetos. "Muitos dos artigos são, na verdade, objeto de emenda constitucional ou lei complementar", disse o especialista.

Sem fundos

O texto da MP prevê, por exemplo, que parte do dinheiro dos fundos seja formada pela arrecadação de multa de regularização cambial tributária aplicada a recursos irregulares fora do país. Para tanto, seria necessária a aprovação de projeto que ainda tramita no Senado para permitir ao país repatriar dinheiro de brasileiros no exterior não declarados à Receita Federal. "Ou seja: são fundos que surgem já sem fundos", resume.

"A princípio, a MP acabou ganhando mais uma conotação política como se o governo estivesse dizendo: já tomamos uma providência contra a guerra fiscal; agora, só depende da aprovação de legislação e medidas complementares que já não são da nossa responsabilidade", criticou o tributarista baiano, que planeja estudar os detalhes de cada artigo.

adblock ativo