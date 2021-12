Movimento nos centros comerciais é considerado fraco

A duas semanas do Dia das Mães, segunda data mais lucrativa para o comércio varejista, o movimento de consumidores nos centros comerciais de Salvador ainda é fraco.

Algumas lojas registram um desempenho bem inferior ao mesmo período do ano passado. É o caso, por exemplo, da Santa Oportunidade, que comercializa roupas femininas.

A gerente, Patrícia Reis, afirma que o movimento está 50% menor do que no mesmo período de 2014: "A gente sente que as pessoas estão se segurando para comprar. O movimento está devagar e a gente fica na expectativa que melhore".

O momento de crise vem exigindo ações do comércio, que está tentando atrair o consumidor mais reticente com descontos.

"Quando, em pleno mês de abril, com uma nova coleção, teria duas araras de roupas com descontos de até 50%? Percebemos que peças com valores mais altos não estão saindo mesmo", afirma Patrícia.

Promoção

A subgerente da loja de calçados Dinni, Mariluce Oliveira, também confirma o cenário negativo. "Colocamos muitos produtos em promoção, mais do que costumamos fazer normalmente", diz a subgerente.

Ela acredita, entretanto, que o comércio pode ficar mais aquecido a partir do início do próximo mês, quando o consumidor já tiver recebido o salário.

"Eu acho que o pessoal acaba ousando, gastando para comprar o presente da mãe", diz.

Filhos e maridos não se mostram, por enquanto, muito propensos a "ousar" no orçamento este ano. O consenso entre os entrevistados pela reportagem de A TARDE é que, em tempos de crise econômica, o melhor é ter cautela nos gastos.



O casal Luciana Sena e Jurimar Sá admite que esse será o ano da lembrancinha. "Já teve ano de comprar microondas para dar a minha mãe, mas nesse vai ser uma saia, uma blusa, algo mais barato", conta Luciana.

"O quanto se vai gastar depende muito do momento econômico, da condição de crédito da gente", ressalta Jurimar.

Ele diz que uma das precauções que toma antes de ir às compras é pesquisar, na internet, o objeto pretendido para já se informar sobre média de preço e não cair em falsas promoções, uma das desconfianças mais comuns dos consumidores em datas comerciais como essa.

A prática do casal Luís Carlos e Elen Angelo para não correr o risco de sofrer com a inflação da data é comprar o presente bem antes.

Foi essa também a escolha do industriário Robson Góes. "Mas acho que o clima está meio morno para se gastar. Acho que está todo mundo mesmo mais inclinado a comprar uma lembrancinha esse ano", opina Robson.

