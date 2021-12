Movimento no varejo teve queda de 5,7% no último mês

O último mês foi de 'desgosto' para muitos lojistas. É que o fluxo das vendas foi menor do que o esperado para a categoria, tendo apresentado queda de 5,7%, se comparado com julho. Com a baixa, o comércio brasileiro sofreu o 13º baque consecutivo. Os dados são do Serasa Experian.



De acordo com pesquisa do órgão, a retração foi de 0,9%, mas, se comparados os últimos meses deste ano, o varejo apresentou retração de 7,9%, com relação ao ano passado. "A perda de renda real, ocasionada pela inflação ainda elevada e pelo aumento das taxas de desemprego no país e as condições de crédito bastante restritivas continuam pesando negativamente sobre a atividade varejista nacional, embora os níveis de confiança dos consumidores estejam um pouco melhores do que estavam ao início do ano", afirma especialistas do Serasa.



Os setores de Tecidos, Vestuário, Calçados e Acessórios, foram os que mais sofreram no último mês, com queda de movimento de 12,2%, seguido dos segmentos de Móveis, Eletroeletrônicos e Informática, com 10,7%. Já com relação à área de alimentação, como Supermercados, Hipermercados, Alimentos e Bebidas, o recuo no movimento foi de 6,6%.



A pesquisa também observou os setores de Material de Construção (6,3%) e de Veículos, Motos e Peças teve queda de (5,3%).

