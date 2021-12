Motorola vai fechar fábrica nos EUA

Uma fábrica da divisão móvel da Motorola deve ser fechada até o fim deste ano no Texas, Estados Unidos. Aberta em maio de 2013 pelo Google, que havia comprado a companhia dois anos antes, a unidade tinha por objetivo produzir dispositivos Moto X, mas, segundo o presidente da Motorola, Rick Osterloh, a unidade não vingou pois as vendas do aparelho ficaram abaixo do esperado e não pagaram os altos custos de produção. "O que nós descobrimos foi que o mercado na América do Norte era excepcionalmente duro", disse o executivo, em entrevista ao Wall Street Journal.

Baseada na cidade de Fort Worth, no Texas, a fábrica da Motorola Mobility contava inicialmente com 3,8 mil empregados. Atualmente, são apenas 700 funcionários.

Segundo números da analista de mercado Strategy Analytics, a Motorola vendeu 900 mil unidades do Moto X ao redor do mundo; em comparação, a Apple - que produz seus aparelhos em fábricas terceirizadas na China - vendeu 26 milhões de iPhones 5S no mesmo período.

Em entrevista ao Estado no início do mês, Osterloh afirmou que a empresa vinha sendo "surrada pesadamente" pelas demais fabricantes. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

