Motoristas têm até o dia 7 de fevereiro para pagar IPVA com desconto

Os motoristas baianos têm até o dia 7 de fevereiro para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com 10% de desconto. Os valores já estão disponíveis para consulta no site da Secretaria da Fazenda. No caminho "Inspetoria Eletrônica" => "IPVA" => "Licenciamento integrado".

O pagamento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, bastando apenas apresentar o número do Renavam.

A tabela do IPVA com o cronograma de pagamento para cada placa também pode ser consultada no site da Sefaz-Ba.

De acordo com a Sefaz, o IPVA teve redução média de 5% em relação a 2016, tomando-se por base os cálculos da Fundação de Pesquisas Econômicas (Fipe), feitos a partir dos valores de mercado de veículos usados.

Para os automóveis, o imposto registrou queda de 5%. Já as motos tiveram redução de 2,8%, os caminhões, de 7,4%, os ônibus e micro-ônibus, de 5,4%, e os veículos utilitários, de 4,8%.

