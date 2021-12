Motorista pode pagar IPVA com desconto de 10% até o dia 7 de fevereiro

Os motoristas baianos têm até o próximo dia 7 de fevereiro para aproveitar o desconto de 10%, na cota única do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2017. Os valores podem ser consultados no site da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba), no canal Inspetoria Eletrônica.

O pagamento pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, Bradesco ou Bancoob, bastando apenas apresentar o número do Renavam.

Confira a tabela do IPVA com o cronograma completo de pagamento para cada número final de placa:

Outra opção é parcelar o IPVA em três vezes, bastando para isso observar a data de vencimento da primeira cota na tabela, também de acordo com o número final da placa.

Os débitos referentes à taxa de licenciamento e às multas de trânsito deverão ser pagos até a data de vencimento da terceira parcela, e as dívidas de exercícios anteriores do imposto ainda não notificados também podem ser divididos em três vezes, juntamente com o IPVA 2017.

A Sefaz lembra que o proprietário que perder o prazo da primeira cota deixa de ter o direito ao parcelamento em três vezes.

