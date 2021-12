Morre empresário Fabrizio Fasano, dono de rede de hotéis e restaurantes

O empresário Fabrizio Fasano, da rede de hotéis e restaurantes Fasano, morreu neste sábado, 24. O comunicado foi feito pelo filho, o apresentador Fabrizio Fasano Jr, no Instagram.

O grupo Fasano – que vai inaugurar mais um hotel da rede na Praça Castro Alves, na capital baiana, em dezembro – também utilizou as redes sociais para homenagear o empresário, que atuava no grupo que pertence à família desde 1982.

"É com grande pesar que comunicamos o falecimento do querido Sr. Fabrizio, patriarca da família Fasano. Sua presença, carisma e sorriso serão lembrados com eterna saudade. Desejamos nossos sentimentos a toda família."

