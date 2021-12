Morre Antônio Coradinho, presidente da Câmara Portuguesa

Morreu, por volta das 4h deste domingo, 5, o presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil (seção Bahia) e diretor da Associação Comercial da Bahia (ACB), Antônio José Coradinho Marques, 58 anos. Ele estava internado no Hospital Aliança, em Salvador.

O corpo de Antônio Coradinho é velado na capela do Jardim da Saudade, em Brotas. O sepultamento acontecerá nesta segunda-feira, 6, às 10h, no mesmo cemitério, segundo informações de Edson da Rocha, executivo da entidade.

Natural de Alentejano, em Portugal, ele era casado com uma brasileira e deixa uma filha.

Antônio Coradinho estava no terceiro mandato à frente da Câmara Portuguesa. Ele também era vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio Portuguesas no Brasil, entidade que representa todas as instituições no país. Ele também foi diretor do ACB por quatro anos.

