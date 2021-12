Moradores esperam a valorização dos imóveis no Centro Antigo

Moradora da Avenida Sete e dona de um restaurante a quilo no mesmo bairro, há 14 anos, dona Alaíde Oliveira, 64 anos, conhece como ninguém as agruras e as vantagens de quem vive no Centro de Salvador. Entusiasta do lugar, ela cita como benefícios a localização privilegiada e a tranquilidade dos finais de semana. O ponto negativo, diz ela, "o estado atual de abandono de muitas áreas da região e a insegurança".

Proprietária de um apartamento quarto e sala (revertido para dois) de 55 m², avaliado em R$ 150 mil, ela acredita que a revitalização do Centro Antigo da capital acontece em boa hora e que isso deve não só valorizar os imóveis como impulsionar o comércio local. Salvador está muito inchada para o outro lado da cidade (sentido Av. Paralela). Morar aqui é tranquilo. Espero essa revitalização e que, acontecendo, valorize toda a região", diz.

Entre as obras previstas, estão a recuperação do Centro Histórico, a implantação de um novo sistema de iluminação pública (por meio de rede subterrânea de energia), ciclovias e a construção da chamada Via Histórica - passarela que deve ligar a Avenida Joana Angélica e o Pelourinho. O projeto contempla ainda a reforma dos equipamentos de transporte vertical (Elevador Lacerda e os planos inclinados Pilar, Gonçalves e Liberdade) e a melhoria dos mercados Modelo e São Miguel.

Corretora com foco de atuação no Centro da capital, Alda Silveira Sales afirma que imóveis na região já são até 50% mais caros que em outras regiões da cidade. Entre as razões, aponta ela, o fato de o local ser um dos circuitos do Carnaval, muitos apartamentos serem bastante amplos e terem vista para a Baía de Todos-os-Santos.

"A procura aqui é grande, é uma área central. E a tendência agora é aumentar, com a aproximação da Copa. Isso é muito bom para o mercado e, principalmente, para nós, corretores", afirma Alda.

Entorno da Rua Chile - Área que também terá atenção especial no processo de revitalização do Centro Antigo é o entorno da Rua Chile. Região nobre da cidade na primeira metade do século passado, o endereço, "que abrigou importantes casas comerciais e já foi point de mães que queriam passear com os bebês e olhar vitrines", como lembra a aposentada Nair Santos, 90, já há algum tempo carece de uma intervenção urbanística.

Na ultima terça-feira, representantes da Secretaria de Turismo do Estado (Setur) encerraram uma série de audiências públicas para discutir o projeto, que será executado como parte do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur Nacional). Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o programa prevê a requalificação urbanística, pavimentação das ruas e calçadas das ruas da Ajuda, Ruy Barbosa, Tesouro, além de transversais. Também está prevista para a Praça do Tesouro a implantação de um estacionamento subterrâneo com 148 vagas.

Outro projeto é a criação de uma feira de antiguidades para que os comerciantes locais possam movimentar o comércio nos finais de semana. De acordo com a superintendente de investimentos em polos turísticos da Setur, Clarissa Amaral, o investimento na área será de cerca de R$ 16 milhões. "A ideia também é realizarmos a inclusão produtiva da população local", ressalta.

Imóveis tombados - Ainda de acordo com o vice-presidente da Ademi, Luciano Muricy, o mercado imobiliário tem grande interesse na região central da cidade, lembrando, no entanto, que muitas áreas são preservadas ou estão próximas de imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Segundo ele, grandes grupos hoteleiros já vêm investindo na região, e cita, como exemplo, o Fasano, que deve inaugurar, em breve, uma nova unidade na Praça Castro

Alves, no prédio onde funcionou a antiga sede do jornal A TARDE.

"Tem ainda a Gamboa (de cima), onde há projetos de alto padrão, como o Cloc Marina Residence. Mas são projetos muito pontuais", afirma Muricy. Para o corretor Domício Barbosa Neto, 60, especialista em direito imobiliário com 33 anos de experiência, as intervenções em todo o Centro Antigo devem vir acompanhadas da criação de novos equipamentos de lazer, esportes, cultura, além contar de com a reformulação de um projeto de segurança. "É um grande projeto, mas que, sem a segurança devida, sem que possamos fazer caminhadas ou usarmos a ciclovia com tranquilidade, há uma grande chance de a revitalização não surtir o efeito

desejado", diz.

