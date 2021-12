Moradores do Uruguai usam moeda local que movimenta economia em tempos de crise

Antes da pandemia da Covid-19 começar e mudar o mundo como nós conhecemos, a esteticista Mariana Bonfim não sabia que dentro do próprio bairro, onde vive há 31 anos, existia um banco comunitário. A descoberta sobre o Banco Comunitário Santa Luzia foi bem-vinda, já que ela, que faz unha e cabelo, precisou de um empréstimo para comprar o material para trabalhar.

“Já conhecia um banco assim em outro estado, aqui ainda não tinha ouvido falar. Se não fosse pelo banco, hoje seria bem difícil, porque ele permitiu eu comprar matéria-prima para poder trabalhar e ganhar um dinheiro para me manter”, desabafa e mãe de três filhos.

Localizado no bairro do Uruguai, na península itapagipana, em Salvador, o Banco Comunitário Santa Luzia é um empreendimento de moradores da região para incentivar o comércio e empreendedores locais. Para isso, até uma moeda foi criada, o Umoja.

O agente de crédito do banco, Tiago Muniz, explica que a iniciativa surgiu há quase 10 anos, em 2010, como uma forma de auxiliar as famílias para dar sustentabilidade às crianças da comunidade. “Não adiantava apenas o filantrópico, se a gente não empoderasse as famílias. Então pensou-se em um processo de educação financeira”, esclarece.

Inicialmente, o banco atuava como uma poupança coletiva no bairro, como um caixa - onde pessoas se juntam para poupar um dinheiro que seria distribuído entre eles -, só que gerenciado pela Associação de Moradores. Com o tempo, foi se transformando em um banco de fato, com linhas de crédito acessíveis, a juros baixos e até em uma moeda própria. O banco comunitário do Uruguai é até reconhecido pelo Banco Central, que controla a emissão da moeda.

Atualmente, o Umoja já é aceito em 22 empreendimentos. Quem quiser utilizar a moeda pode comprar desde calçados e confecções, até alimentação e gás. "Partindo do princípio de que a moeda é local, faz com que os clientes entendam que têm importância para essa economia. Com a moeda local, alguém que comprava em outros comércios distantes, agora pode comprar dentro da própria região, ao invés de se deslocar para adquirir seus insumos” diz Tiago.

Não só Mariana recorreu ao Banco Santa Luzia para ter um socorro nas finanças. Um levantamento feito pelo próprio banco mostrou que, desde o início da pandemia, a aceitação da moeda local aumentou em 60% no comércio do bairro.

No Brasil, a pandemia já deixou 41 milhões de pessoas sem emprego

Muito desse avanço é motivado por uma ajuda recebida pela ONG Visão Mundial. A organização entregou a 41 micro e pequenos empreendedores do bairro o equivalente a R$ 600 na moeda Umoja, como uma forma de amenizar essa situação e garantir que famílias mais vulneráveis tenham uma alternativa para se manter durante a crise.

A Gerente Nacional de Projetos Especiais da Visão Mundial, Renata Cavalcanti, explica porque a ONG resolveu destinar os recursos por meio do banco comunitário, e não apenas depositar o valor em um banco comum para os beneficiários. “Assim, a gente fortalece a economia local, não só a cidade, mas o próprio bairro. Promovemos relações de confiança”, enfatiza.

Renata explica que a organização busca fortalecer o protagonismo das comunidades que atua, fazendo que as pessoas compreendam o seu poder de transformação, da importância do fortalecimento das redes que se formam ali. Por isso, a escolha do Banco Santa Luzia.

Ao todo, 41 famílias foram beneficiadas diretamente | Foto: Gabriel Dias | Visão Mundial Brasil

“Quando a gente apoia ou promove essas ações, a gente fortalece essa rede, não só economicamente falando, mas o estreitar das relações, eles se ajudam, compram na própria comunidade. A gente entende que é um passo grande para uma mudança econômica e social também. Compromisso. Solidariedade, não só o dinheiro mas todo o valor envolvido”, conta.

Outro retorno positivo avaliado pelo agente de crédito Tiago é sobre a visibilidade do banco. Ele observa que mais pessoas passaram a conhecer e utilizar os serviços e a moeda local durante a pandemia. “Muitos empreendedores que foram influenciados pela iniciativa da Visão Mundial passaram a entender a importância da moeda”, complementa.

Para Mariana, que sentiu no bolso os impactos da crise gerada pelo coronavírus e a importância de uma iniciativa como a do Uruguai, outros bairros da capital baiana poderiam se inspirar em Santa Luzia. ”Com essa ajuda do banco, eu percebi que o bairro vem crescendo, com relação a lojas e outros estabelecimentos. Com a moeda circulando no próprio bairro, a tendência é ele sempre crescer e se desenvolver”, finaliza.

adblock ativo