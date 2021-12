Moradores do interior baiano consomem R$ 53 bilhões

As famílias do interior do Brasil já são responsáveis por gastar R$ 4 de cada R$ 10, movimentando um montante de R$ 827 bilhões anuais. Na região Nordeste, região com a segunda maior participação, R$ 162 bilhões, a Bahia é o destaque, revelando-se o maior potencial para o consumo. O interior do estado gasta anualmente R$ 53 bilhões, que representam 33% do total nordestino.



Esses dados são do estudo "Dossiê Interior do Brasil: dimensionamento, características e oportunidades", realizado pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Data Popular. O levantamento foi realizado em 4.619 cidades, quatro mil delas com até 50 mil habitantes.



Entre os 49% da população brasileira que mora no interior, um terço está no Nordeste. A Bahia é novamente destaque nesse quesito, respondendo por 10 milhões dos 31 milhões de habitantes do interior nordestino.



Para a gerente de gestão estratégica do Sebrae-Bahia, Isabel Ribeiro, é natural que o estado lidere na região, já que é o segundo, no Brasil, em número de municípios - são, ao todo, 417.





