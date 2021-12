Morador de Salvador ganha R$ 1 mi no sorteio especial da Nota Premiada

Um morador do bairro de São Cristóvão, em Salvador, ganhou um R$ 1 milhão da campanha Nota Premiada da Bahia, em sorteio realizado na noite desta quarta-feira, 20, no auditório da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Batizada de "Verão do Milhão", este é o segundo sorteio especial da campanha promovida pela Sefaz-BA. Concorreram ao prêmio os participantes cadastrados que solicitaram a inclusão do CPF nas notas em compras realizadas no período de junho de 2018 - quando aconteceu o primeiro - a fevereiro deste ano.

Segundo o governo do estado, além dos sorteios especiais, já foram premiadas 132 pessoas em 13 sorteios mensais - dez ganhadores com R$ 100 mil cada - e apoiadas 708 instituições filantrópicas. Mais de 400 mil baianos estão cadastrados no programa.

Como participar

Para participar, é preciso fazer o cadastramento no site da campanha e incluir o CPF nas compras em estabelecimentos emissores da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), documento fiscal que traz um código de barras em formato quadrado.

Ao fazer a inscrição, o participante escolhe duas instituições vinculadas ao Sua Nota é um Show de Solidariedade para apoiar, sendo uma da área social e outra da área de saúde. Após o cadastro, cada compra de NFC-e com CPF contará duplamente com um ponto para cada entidade apoiada.

