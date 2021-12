Morador de Nazaré festeja processo de valorização de imóveis

Para um dos moradores mais antigos de Nazaré o engenheiro Mário José de Souza, além de todas as vantagens que estão começando a despertar novamente o interesse pela região tem o fato do local ficar situado no centro da cidade e com isso a oferta de serviço ser grande.

"Encontramos tudo que precisamos perto de casa, não precisa nem pegar o carro. Por aqui tem farmácia, hospital, banca de jornal e revista, padaria, mercado,

costureira, não falta nada mesmo", comemora.

O engenheiro também conta que não pretende vender a casa em que mora, seja qual for a proposta que venha a receber. "Meus amigos e vizinhos dizem que já receberam

muitas ofertas em dinheiro pelos imóveis deles. Mas para a gente que nasceu aqui a venda não é interessante. Somos praticamente uma família e minha casa é uma herança que não vou me desfazer", assegura.

Patrimônio - Segundo Souza, além das melhorias que já ocorreram no local, e também as que estão por vir, como a inauguração do metrô, o melhor é a valorização dos residenciais na área, que estão sendo mais procurados por compradores interessados em investir na área.

"Os olhos do mercado já estão mais voltados para essa região. Há três meses um conhecido vendeu uma unidade que valia R$ 80 mil por R$ 120 mil. Alguns imóveis aqui já valorizaram cerca de 30% e ouvi dizer que a tendência é aumentar mais esse percentual", observa ele que se considera um dos poucos que pretende preservar o patrimônio da família. "Em pouco tempo aqui terá apenas prédios altos", prevê.



