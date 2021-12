Monsanto investe R$ 47,6 milhões em unidade de Camaçari

A Monsanto, multinacional norte-americana de biotecnologia, vai investir R$ 47,6 milhões, entre 2013 e 2017, na unidade de Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Os investimentos visam tornar a fábrica mais competitiva e moderna.

"Depois de um processo turbulento, temos o prazer de anunciar esse investimento", disse o gerente-geral da unidade Gilmar Beraldo. "Queremos com isso manter o nível de produção a preços competitivos", acrescentou.

A empresa detém hoje 60% do mercado de glifosato intermediário, matéria-prima do herbicida Roundup, seu mais tradicional produto de comercialização. A fábrica baiana é a única a produzir o ácido no Hemisfério Sul.

Beraldo afirma que, a princípio, a intenção não é ampliar a produção da unidade de 102 mil toneladas ao ano. "Mas é óbvio que estamos preparando a fábrica para o futuro e há o crescimento da demanda por glifosato", admitiu o gerente-geral.

Recuperação - O investimento vem após quatro anos de enfrentamento de uma crise comercial, causada pela concorrência com o glifosato chinês. Enquanto o quilo do ácido era vendido pela empresa a US$ 12, os concorrentes asiáticos comercializavam-no a US$ 2,50. Hoje, a empresa consegue competir com a produção chinesa, que vende o litro a US$ 4,40.

"Mais de 15 empresas brasileiras fecharam por causa dessa concorrência desigual naquela época. Somos os únicos no País, hoje, que produzem essa matéria-prima", ressalta Gilmar.

Ele admite que a Monsanto esteve ameaçada por um período. De 2008 a 2011, a fábrica de Camaçari funcionou com ociosidade e operava a 85% do seu potencial. O marketing share da empresa, durante a crise, chegou a 40% quando antes disso atingia até 70%.

O início da recuperação deu-se há dois anos, através do gerenciamento de custos e investimentos em tecnologia. "Sentamos com os fornecedores e renegociamos custos. São 34 empresas ligadas a Monsanto. Falamos que se fôssemos embora da região, seriam, também, afetadas", recorda o gerente geral. Este ano, a empresa operou com 88% da capacidade. Em 2013, a projeção é que volte a 100%.

