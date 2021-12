Módulos móveis são portáteis, multifuncionais e inovadores

Multiúso, portáteis e inovadores são algumas das diversas vantagens dos módulos móveis, cada vez mais presentes na decoração de interiores. Além de organizar objetos pessoais, esses nichos também contribuem para deixar a casa ou escritório ainda mais ornamentado.

Para a dupla de arquitetas Carine Guimarães e Karina Souza, esses móveis, mesmo que pequenos e discretos, são capazes de mudar completamente o visual de diferentes ambientes, sendo alternativas para aqueles que gostam de mudar constantemente a decoração.

Engana-se quem pensa que esses módulos são apenas quadrados. A dupla de decoradoras explica que outras linhas geométricas, a exemplo das redondas, triangulares e ovais, estão ganhando força na decoração de interior e também aliam aspectos como modernidade e adequação aos ambientes.

"Esses módulos têm múltipla funcionalidade e são práticos, principalmente em ambientes pequenos. De banco-baú a mesa de canto ou de centro e assento, qualquer móvel pode ser feito com esses módulos", revela a decoradora Carine Guimarães.

Para completar, a profissional Karina Souza diz que outro benefício é que são facilmente encontrados em lojas especializadas, e com variação de cores. "A grande tendência no momento são as cores pastéis rosê, azul-milão e verde-tiffany, que alegram o ambiente e são mais usadas", orienta.

Áreas úmidas - Mais do que os quartos, salas e escritórios, ambientes como cozinha, varanda e, especialmente, área de serviço, considerados áreas úmidas, são locais que é possível usar os módulos móveis, entretanto, é preciso atentar para alguns cuidados.

Conforme as decoradoras de interiores Bianca Coelho e Janice de Abreu, da Traço 2 Interiores, os cuidados têm que ser redobrados. "O ideal é montar uma proteção em granito para usar os módulos embaixo, lembrando de deixar sempre espaço de 1,5 a 2 cm a partir do granito após a finalização dos módulos, para que não haja contato direto com a água da pia ou tanque", aconselha Bianca.

Outro quesito que requer atenção é sobre a decoração de ambientes com os módulos móveis em casas que tenham crianças, já que a correria pelos ambientes é certa e, com isso, o perigo iminente de ferimentos em quinas. "Nesse caso, o melhor é optar por móveis arredondados para evitar acidentes com os pequenos", avisa a profissional Janice Abreu.

Para as duas designers, esses módulos inovaram a decoração de ambientes por causar efeito de modernidade e sofisticação e, da mesma forma, contribuem para organizar os objetos que normalmente ficam espalhados pela casa.

Pensando exatamente na organização dos objetos que a fisioterapeuta Renata Landeiro optou por compor a sala de estar, o quarto do filho, varanda e a área de serviço do seu apartamento com esses módulos.

"Os móveis possuem um design versátil, com várias funções dentro de casa. Apoio o controle remoto, livros, além de usar como mesa de centro e banco. Assim, posso mudar os móveis de cômodo quando enjoar da decoração", conta Landeiro.

A versatilidade e praticidade de mudar os móveis de lugar é devido às formas variadas de utilização dos módulos. Uma boa dica é colocar rodas de correr em alguns móveis, como a mesa de centro e bancos, que podem ser direcionados para outros ambientes da casa.

Embora as rodas facilitem o manuseio dos móveis, podem causar acidentes em locais que tenham crianças ou animais, que podem fazer os módulos deslizarem. Por isso o ideal é usar travas em todas as rodas.

adblock ativo