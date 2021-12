Modulação deixou pontos relevantes de fora, diz Neto

O prefeito ACM Neto (DEM) , por meio de nota, considerou correto o julgamento da inconstitucionalidade do PDDU e da Louos realizado no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), nesta segunda-feira, 14. Contudo fez ressalvas ao voto do relator Edivaldo Rotondano relativo à modulação, que está sub júdice.



O prefeito constituiu, ainda, um grupo de trabalho, que se reúne nesta terça-feira, para começar a elaborar novos projetos-de-lei de PDDU e Louos.

"Da forma como foi proferido (o voto) não alcançou alguns pontos relevantes, como projetos de ampliação da rede hoteleira, o que irá impactar no desenvolvimento do turismo, principal indústria da economia da cidade, na exclusão de alguns corredores viários sobre os quais não recaiam dúvidas jurídicas nem ambientais, além da geração de 30 mil empregos diretos e indiretos", afirma Neto.

A modulação foi elaborado pelo Ministério Público e prefeitura e, posteriormente, recebeu contribuições dos "amigos da corte" e esclarecimentos do poder público. Até a sessão anterior à de ontem, Rotondano defendia a modulação na íntegra.

"Se eu estou argumentando que a população não foi ouvida e que não existem estudos no PDDU e Louos, não se pode permitir essa modulação sem que haja a participação popular. Porque trata-se de alteração de uma lei, seria preciso que as alterações fossem de evidente interesse público", diz Rotondano.

Questionado sobre a mudança de entendimento, argumenta que os amigos da corte e a própria prefeitura lhes deram subsídios que esclareceram melhor os fatos. O promotor Paulo Modesto, que ajuizou a Adin, considerou uma "vitória": "O voto do relator foi extremamente embasado. Acabou a dúvida sobre insegurança jurídica. Vale o antigo PDDU".

Alvarás



O presidente do legislativo municipal, Paulo Câmara (PSDB) , disse que irá consultar o departamento jurídico da Casa para ver se cabe recurso do julgamento. "Eu defendo a constitucionalidade das leis. Se couber recurso, vamos entrar", afirma. Salienta que "decisão da Justiça se cumpre". Na sua opinião, a cidade perde. "Vamos ver, agora, quanto por cento daqueles 7 mil alvarás 'presos' serão liberados". A TARDE tentou falar com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi), Nilson Sarti, mas ele não retornou às ligações. Já o presidente da OAB-BA, Luiz Viana Queiroz, opina que "foi muito positivo o TJ ter chegado a uma solução definitiva sobre as leis. Em relação à modulação na minha avaliação, poderia ser mais ampla", disse.

