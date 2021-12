Mobiliza Brasil será lançado na Bahia nesta quinta-feira

O programa do Governo Federal Mobiliza Brasil pelo Emprego e Produtividade será lançado nesta quinta-feira, 4, às 9h, na Bahia. O projeto visa mapear os entraves que prejudicam o desenvolvimento da economia local e apresentar soluções em prol da competitividade.

O evento também terá o lançamento do web aplicativo Mobiliza Brasil – canal pelo qual o cidadão pode sugerir melhorias para o ambiente de negócios de sua localidade. A ferramenta já está disponível nas lojas Apple Store e Google Play e permite reunir sugestões e organizar dados que vão servir de subsídios para a elaboração de políticas públicas. O aplicativo está no ar desde o dia 3 de maio e já recebeu mais de 10 mil participações.

No lançamento está confirmada as presenças do Secretário Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos Da Costa, do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto, e do presidente do Sebrae Nacional, Carlos Melles. Além de cerca de 300 empresários, empreendedores e outros gestores públicos estaduais e municipais.

O programa conta na Bahia, com o apoio do Sistema Fieb, da Fecomércio, do Fórum Empresarial da Bahia, da Federação das Associações Comerciais e Empresariais da Bahia e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Todas as unidades da federação vão receber o Mobiliza, o primeiro foi Minas Gerais. Haverá lançamento em outros 12 ainda neste ano.

