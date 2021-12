Mobilidade urbana é tema central de fórum imobiliário

A mobilidade urbana e seu impacto no setor imobiliário é um dos temas do 16º Fórum Imobiliário da Bahia, que será realizado no dia 23 de agosto, no Bahia Othon Palace, em Salvador, a partir das 9 horas.

Organizado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-BA), o evento faz parte da comemoração do Dia Nacional do Corretor de Imóveis, celebrado no dia 27 de agosto. O fórum também festeja os 51 anos de regulamentação da profissão.

Para debater a mobilidade urbana, o Creci convidou o secretário de Urbanismo e Transportes de Salvador, José Carlos Aleluia, o arquiteto e urbanista Antônio Caramelo e o diretor regional de incorporação imobiliária da Odebrecht, Djean Cruz. Eles se reúnem às 14h30 para debater o tema.“

"O incorporador diz o que precisa; o arquiteto, o que pode criar; e a prefeitura, o que pode fazer. É o que faremos no debate de duas horas"”, afirma o presidente do Creci, Samuel Arthur Prado.

Segundo o secretário, mobilidade e moradia estão interligadas. "“Se você não fizer um planejamento urbano que contemple moraria, lazer, trabalho e estudo, a cidade está condicionada a ter excesso de pessoas se deslocando e sobrecarregando o fluxo da cidade"”, afirma Aleluia.

Planejamento

Um plano que pense Salvador como um todo é o que o diretor regional de incorporação imobiliária da Odebrecht, Djean Cruz, aponta como estratégia para tentar diminuir os problemas no trânsito da capital baiana. E esse planejamento, segundo Cruz, deve passar também pelo mercado imobiliário. “"Quando você vai fazer um empreendimento, é preciso pensar bem onde serão as escolas e os locais empresariais, por exemplo. É preciso pensar em como as pessoas se locomovem"”.

O diretor da Odebrecht também espera que o debate aponte melhorias para a capital baiana. “"Nós precisamos reinventar Salvador. A nossa cidade é belíssima e tem condições de ter equipamentos dignos e atrair negócios"”, diz Cruz.

A ocupação de forma ordenada e planejada de outras áreas da cidade, como parte da orla, é aponta pelo arquiteto e urbanista Antônio Caramelo como uma das alternativas para destravar a cidade.“ "O que é necessário é aplicar os princípios do moderno urbanismo, dando condições de uso à orla. Podemos aprender com experiências bem-sucedidas em outros lugares, sem perder a tropicalidade e a cultura local”", afirma Caramelo.

Palestras

Dentro do evento, também serão realizadas palestras, como a ministrada pelo especialista em sustentabilidade Fábio Rocha, que apresentará o conceito de gestão de cidades sustentáveis.“ "A ideia da sustentabilidade não está limitada às questões ambientais e nem à mobilidade urbana. Os dois são temas inerentes ao conceito de cidade sustentável”", afirma Rocha.

"Além dos debates, o evento terá momentos de confraternização. “É um dia de festa para o corretor”", diz o presidente do Creci.

